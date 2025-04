Pedro Aquino y Anderson Santamaría ficharían por gigante del Perú, según medio internacional

En la actualidad no hay muchos peruanos que se encuentren jugando y destacando en el extranjero, que es algo sumamente importante si la selección nacional quiene clasificar a una Copa del Mundo. Bajo esa premisa, dos de nuestros compatriotas que se encontraban en el exterior tendrían todo listo para volver y firmar por un gigante de la Liga 1. Ellos son Pedro Aquino y Anderson Santamaría.

Resulta que el medio internacional El Siglo de Torreón informó que ambos futbolistas incaicos tienen todo arreglado para hacer su regreso triunfal a uno de los clubes más importantes del Perú entero. Según el portal, los dos jugadores del Santos Laguna de la Liga MX de México tienen todo listo para firmar por Sporting Cristal de Paulo Autuori.

De esta forma todos los hinchas del balompié nacional quedaron asombrados, ya que serían dos grandes refuerzos de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Recordemos que el conjunto celeste no la pasa bien en el campeonato local y por elloe stos dos refuerzos llegarían para darle otra cara al plantel en la segunda parte del año.

El medio de comunicación mexicano aseguró que Pedro Aquino y Anderson Santamaría no están en los planes del Santos Laguna para la próxima temporada y por ello están buscando una nueva institución deportiva. Y se basaron en los comentarios de Diego Rebagliati, quien indicó traería a ambos futbolistas, para indicar que tienen todo preparado con Sporting Cristal.

Ambos futbolistas darían el batacazo fichando por Sporting Cristal.

Anderson Santamaría quedará libre

Vale precisar que el pase de Santamaría pertenece al Atlas y su préstamo ya culminó, por lo que debe dejar su equipo actual donde comparte vestuario con Aquino. Su contrato culmina a mediados de año y quedará totalmente libre, por lo que aumenta el rumor de que pueda volver a la Liga 1.

Lo cierto es que de momento no hay mayor información al respecto y no sabemos si el elenco de Paulo Autuori ha realizado alguna oferta por los mencionados futbolistas peruanos. Eso sí, en caso lleguen en estos momentos, no podrán jugar hasta el Torneo Clausura porque el libro de pases se encuentra cerrado y tampoco podrán estar en Copa Libertadores salvo llegue el cuadro celeste a Octavos de Final, ya que no fueron registrados previamente.