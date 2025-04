Paulo Autuori apuntó contra dos jugadores de Cristal tras empate a Cerro: "Si tuviéramos..."

Sporting Cristal rescató un empate ante Cerro Porteño por la tercera jornada de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Paulo Autuori comenzó ganando el encuentro, pero en un abrir y cerrar de ojos se lo remontaron. Este hecho no pasó desapercibido para el estratega argentino, quien apuntó con dos de sus jugadores en plena conferencia de prensa.

Paulo Autuori apuntó contra los laterales de Sporting Cristal

Durante sus declaraciones a los medios de prensa, el DT de 68 años fue claro al decir que los laterales debieron tener más claridad a la hora de cumplir su función. Los jugadores que se desempeñaron en esos puestos fueron Nicolás Pasquini y Jhilmar Lora, pero fuera de ello entiende que solo estuvieron dos días de trabajo y que en los siguientes entrenamientos se mejorará.

"Me gustaría felicitar a los muchachos por el trabajo. Necesitamos progresar un montón, el que toca el tema de los costados, en el último tercio cerca de nuestro arco. Antes del gol, hemos retrocedido sin necesidad, pero es un comportamiento que debo entender para mejorar hacia el futuro. Es un trabajo y debemos entrenar. En los goles, es virtud de Cerro Porteño. No puedo dejar de reconocer eso. Pero si tuviéramos más claridad en los carriles laterales, porque hemos hablado de este tema, un montón. Seguramente no sufríamos el gol", expresó Paulo Autuori.

(VIDEO: RCC Noticias)

Paulo Autuori hace dura autocrítica con el equipo de Sporting Cristal

Fuera de apuntar contra los laterales de Sporting Cristal, Paulo Autuori hace fuerte autocrítica y sabe que el tiempo apremió en vista a un duelo importante como ante Cerro Porteño. Hay un aspecto que no le gustó y fue el retroceder a la hora de tener el gol de ventaja, por lo que espera trabajarlo en el transcurso de los días.

"Este resultado nos genera algo importante en este momento, porque tuvimos poco tiempo. Pero los jugadores agarraron muy bien la estrategia, la idea de juego. Nosotros regalamos oportunidad para que Cerro desarrollara su virtud. Con la velocidad y calidad que tiene, agarró al rival desorganizado. Y eso hablé con los jugadores y les he dicho que hay que reflexionar de ello. Nosotros jugamos muy bien el primer tiempo, hemos evitado el juego asociativo que le gusta hacer a Cerro. Pero sí, hemos retrocedido sin tener necesidad, se mejorará con el entrenamiento", agregó.

Paulo Autuori elogió a Diego Enríquez

En medio de lo que fue su análisis de este empate ante Cerro Porteño por Copa Libertadores, Paulo Autuori se detuvo para elogiar el trabajo de Diego Enríquez en Sporting Cristal. Sabe que fue la gran figura del cuadro celeste y que su actuación permitió que el equipo tenga chance de encontrar la paridad.

"Dedico esta victoria a todos nuestros jugadores, en especial a nuestro arquero. Arquero de equipo grande, cuando se necesita, aparece bien. Es complicado jugar con un equipo paraguayo. Tengo que reconocer que nuestro arquero tapó muy bien", expresó el DT brasileño.

(VIDEO: ESPN)