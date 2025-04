Futbolista de Sporting Cristal es tildado 'Busquets' tras partido ante Cerro Porteño - FOTO

Sporting Cristal fue noticia internacional tras su agónico empate ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores. Algunos jugadores lograron deslumbrar para la mirada de los aficionados, y otros para los mismos compañeros de equipo. Tal es el caso de Henry Caparó, jugador que debutó profesionalmente a los 20 años y que dio asistencia para el 2-2 en Asunción.

Este momento fue especial para el mediocampista de las canteras celestes, por lo que no dudó en expresar su sentir a través de sus redes sociales. Un sueño cumplido para este proyecto de los 'rimenses', y que espera ser clave en el esquema de Paulo Autuori en lo que respecta a la presente temporada.

"Primero agradecer a todas las personas que me apoyaron desde el inicio en esta carrera, por los que confiaron en mí y por los que siempre me apoyaron y apoyan en cada paso que doy. Este es el primer paso en el camino que siempre soñé "mi debut profesional", ahora emocionado por lo que viene y afrontarlo con el mismo entusiasmo de siempre. Por los que me apoyaron en las buenas y en las malas, este debut es para ustedes", escribió Henry Caparó en sus redes sociales.

Henry Caparó debutó con Sporting Cristal en Copa Libertadores.

Compañeros de Sporting Cristal apodan como "Busquets" a Henry Caparó

Tras su emotivo mensaje en redes sociales, se pudo leer algunas reacciones de los compañeros del primer equipo de Sporting Cristal. La sorpresa para los cibernautas fue ver el apodo que se le impuso al jugador que debutó con los celestes, ya que se trata de un futbolista internacional de gran trayectoria.

Se trata de Sergio Busquets, el ex Barcelona y ahora mediocampista de Inter Miami que juega al lado de Lionel Messi. Futbolistas como Gianfranco Chávez, Rafael Lutiger, Mateo Rodríguez, entre otros, no dudaron en llamarlo públicamente de esa manera y felicitarlo por su debut en el primer equipo.

"Te quiero Busquets", "Felicidades Busi y gracias", "Qué grande Busi"; son algunos de los comentarios que se vio en redes sociales por parte de los compañeros de equipo de Henry Caparó en Sporting Cristal.

Henry Caparó recibe apodo de Busquets por Chávez, Lutiger y Mateo Rodríguez.