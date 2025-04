Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO: horario, canal y dónde ver L1 MAX

Sin margen de error y con el debut de Paulo Autuori, Sporting Cristal enfrenta a Juan Pablo II en la décima jornada del Torneo Apertura 2025. El duelo está programado para disputarse el lunes 28 de abril a partir de la 1:00 p. m. desde el estadio Alberto Gallardo y la transmisión oficial estará a cargo de L1 MAX (Antes Liga 1 MAX).

La institución celeste viene de una dura derrota contra Alianza Atlético en Sullana; sin embargo, a mitad de semana sacaron un valioso empate sobre Cerro Porteño por la Copa Libertadores. Este último resultado podría ser el gran impulso que necesitan para empezar a remontar y escalar posiciones en la tabla de la Liga 1.

Santiago Gonzalez, una de las principales armas de ataque de Paulo Autuori

Actualmente el Cristal de Autuori se ubica en la novena posición con apenas 13 puntos, por lo tanto, no solo es importante ganar, sino también golear para tener una buena diferencia contra sus rivales. Además, los celestees jugarán sabiendo el resultado del líder Universitario vs UTC y también de la otra derrota sorpresiva de Garcilaso vs Binacional.

La otra noticia es que Cristal recuperó a Franco Romero, quien cumplió la fecha de suspensión contra Alianza Atlético y por ahora la única duda es la del volante Jesús Pretell por una lesión. Desde el lado del comando técnico no lo arriesgarán de ninguna manera y esperarán su evolución pensando en el próximo encuentro de Copa Libertadores, que será en casa contra Bolívar.

¿Por qué Sporting Cristal jugará a puertas cerradas ante Juan Pablo II?

Recordemos que la institución rimense fue sancionado por la comisión disciplinaria de la FPF por actos racistas de su hinchada durante el partido contra Cusco FC. Por ello, Sporting Cristal jugará dos partidos de local sin público que correrá desde este lunes ante Juan Pablo II y terminará contra ADT del 17 de mayo. Además, recibió una multa económica de 2 UIT.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Juan Pablo II?

El lunes 28 de abril se enfrenta Sporting Cristal y Juan Pablo, válido a la tercera diez del Torneo Apertura 2025. El partido está programado para disputarse en el estadio Alberto Gallardo, el cual se jugará a puertas cerradas debido a la sanción.

Canal de transmisión Sporting Cristal vs Juan Pablo II

Para poder ver el partido Sporting Cristal vs Juan Pablo II College, por la décima fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 Perú, tendrás que sintonizar Liga 1 MAX, el cual lo encuentras en los diversos servicios de cable:

Claro TV: 510 HD y 10 SD

DirecTV: 1604 HD y 604 SD

Sporting Cristal vs Juan Pablo II: hora confirmada

La hora confirmada para el inicio del partido es a las 1:00 p. m. Aquí te dejamos el resto de horarios en el mundo para que los hinchas rimense que residen en diferentes partes se pierdan ningún detalle: