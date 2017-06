Fútbol Paraguay: Futbolista de 17 años falleció en plena cancha tras pelotazo en el estómago [VIDEO]

El joven arquero del Sport Colombia, Bruno Isaías Cañete falleció en pleno partido por la pobre organización y no contar con una ambulancia cerca.

El fútbol paraguay vive un dolor muy grande tras el fallecimiento del joven arquero del Sport Colombia, Bruno Isaías Cañete. El guardameta en pleno partido recibió un pelotazo en el estómago que le hizo perder la vida.

La falta de de paramédicos y ambulancias en el estadio fue uno de los grandes motivos ya que tras lo sucedió pudieron reanimarlo, pero la demora de 30 minutos de los médicos hicieron que pierda la vida.

Alex Quintana, técnico de Sport Colombia se mostró indignado e hizo una fuerte denuncia. "No me importa si me echan del club después. Es el peor club del país. Bruno murió en mi brazo por el pelotazo que recibió en el estómago".

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) expresó su dolor en su cuenta de Twitter, mientras que el mítico guardameta, José Luis Chilavert también cargó contra los dirigentes por la misma red social. "No había ambulancias/doctores en un partido oficial de la APF. Dirigentes corruptos que no les preocupa la vida de los chicos".

la médica de guardia que recibió al joven paraguayo relató que entró sin signos de vida y con el estómago hinchado.