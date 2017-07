Alexis Sánchez reveló de qué manera ayudó a Claudio Bravo para que se recupere anímicamente tras lesión. Delantero chileno aseguró que ya definió dónde jugará la próxima temporada.

Chile: Claudio Bravo atraviesa por su mejor momento gracias a Alexis Sánchez

El gran momento futbolistico que atraviesa la selección de Chile se refleja dentro y fuera del campo, el rendimiento de los jugadores es consecuencia de la unión que existe en el grupo, así lo dio a entender el delantero Alexis Sánchez.

El “Niño maravilla” confesó que observó a su compañero Claudio Bravo preocupado durante la concentración en Rusia y se animó a darle un consejo.

“Lo vi un poco cansado y le dije “que pasa capi”. Me volví como un consejero y él me dijo que era difícil lo que vivía porque aún no se recuperaba de su lesión. Yo le dije que debía seguir, porque es el mejor y queremos que esté bien”, reveló.

Por otro lado, Sánchez, quien ha jugado los cuatro partidos de la Confederaciones anotando un gol, señaló que ya tiene definido donde jugará la próxima temporada.

“Ya decidí que haré con mi futuro, pero no se los diré”, aseguró el ex Barcelona jugando al misterio sobre si continuará o no en el Arsenal inglés.

EL DATO

Alexis Sánchez es el goleador histórico de Chile con 38 anotaciones.