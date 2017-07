Perú vs. Bolivia: IPD confirmó que el partido de Eliminatorias se jugará en el Estadio Nacional [VIDEO]

La selección peruana seguirá jugando en el Estadio Nacional y el IPD iniciará un plan para tener el campo en óptimas condiciones.

La selección peruana jugará el próximo 31 agosto ante Bolivia y tras varias especulaciones de donde se jugará el encuentro el IPD mostró los detalles del trabajo que harán para tener el campo en buenas condiciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FPF: El ambicioso plan para formar futbolistas jóvenes por todo el Perú

El IPD confirmó a través de la gerenta de comercialización, Nataly Montoya, que el Nacional no será cambiado por el Monumental a pesar que tendrá dos conciertos más antes de uno de los partido más decisivos que tendrán los dirigidos de Ricardo Gareca.

"Hemos remitido el contrato. Hoy conversamos con la Federación y no hemos tenido ningún inconveniente, en ningún momento nos han mencionado que no hay contrato. No hay nada, que tenga que ver con ellos, que nos hayan dicho que se vaya a cancelar, a cambiar o modificar".

NO TE LO PIERDAS: Perú vs. Bolivia: preocupación por estado del campo del Nacional para duelo ante 'altiplánicos'

Asimismo manifestó que ya sabían lo que sucedería en esos meses y tienen el plan perfecto para tener el gramado muy bien cuidado para el partido ante Bolivia. "Nos ha dado un informe sobre unos trabajos adicionales que está solicitando a los que ya habían en el plan. Se está aumentando una sobresiembra, que no estaba prevista, sobre otros trabajos de mantenimiento. Con esto el campo va a estar verde y tener las mejores condiciones".

EL DATO

Perú jugará ante Bolivia el 31 de agosto a las 9:15 pm en el Estadio Nacional.