Luis Aguiar se vaciló de las críticas por triunfazo ante Sporting Cristal y jura que los íntimos lucharán hasta el final por el título. “No interesa jugar bonito”, dijo.

Alianza Lima: Luis Aguiar prometió luchar hasta el final por el título

Luis Aguiar, un volante con carácter dentro y fuera del campo, le puso a las críticas de los celestes, quienes cuestionaron el haber ganado el último clásico con un sistema defensivo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Alianza Lima: conoce qué le respondió Leao Butrón a Juan Carlos Oblitas

“Acá hay que ganar un campeonato, no jugar bonito. La gente que nos reconozca por un título y no por un partido lindo. Hace once años que Alianza Lima no campeona. Yo vi que la gente se fue feliz del estadio”, confesó el “Canario” tras las prácticas.

Eso sí, el “7” de La Victoria evitó responderle al DT Pablo Zegarra, quien dijo: “Prefiero perder y jugar así, que ganar y jugar como Alianza”. “Respeto mucho a los entrenadores y no le respondo nada, es respetable”, precisó calmado.

NO TE LO PIERDAS: Leao Butrón sobre su llamado por Ricardo Gareca: “No voy a negar que me gustaría ser convocado"

En otro momento, elogió a su compañero Butrón por su actuación en el arco. “Tener a un viejo en esa perfomance nos pone contentos. Debe estar en la selección, lo está demostrando a sus 40 años, pues se tira como un pibe de 15 años”, apuntó el volante charrúa.

EL DATO

Luis Aguiar rompió un récord en su carrera tras llevar once goles con Alianza Lima.