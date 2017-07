Alianza Lima: conoce qué le respondió Leao Butrón a Juan Carlos Oblitas

El golero Leao Butrón charló con LÍBERO y en exclusiva respondió al director deportivo Juan Carlos Oblitas, quien dejó abierta las posibilidades del arquero en la selección nacional

Tras la soberbia actuación de Leao Butrón en el triunfo ante Sporting Cristal, clásico ganado que les permitió a los blanquiazules obtener la punta del Torneo Apertura como único líder del campeonato, el director deportivo Juan Carlos Oblitas elogió la labor del arquero de Alianza Lima y confesó que hay posibilidades de convocarlo a la selección peruana de fútbol.

"El partido fue Cristal contra Leao, yo lo vi así. Y Butrón lo ganó. Yo conozco a Leao desde que era chico. Antes de ser un gran arquero es un excelente muchacho y lo que está tapando es una barbaridad", fueron los elogios del "Ciego" a Leao en diálogo con El Comercio.

LÍBERO se contactó con el golero del equipo del pueblo, quien respondió el cumplido del director deportivo de la bicolor. "Me alegra no precisamente por lo deportivo, sino por quién lo dice es una persona que admiro y respeto mucho. Le tengo un cariño especial por el apoyo hacia mí en un momento que lo necesitaba. Lo deportivo es secundario para mí, pues a algunos les puede gustar y a otros no", indicó.

Consultado sobre los recuerdos que vivió con el actual golero titular Pedro Gallese, colega de la selección nacional, dijo: "Es un chico con muchas condiciones. Muy trabajador, serio y buena persona. No era muy difícil saber cuál sería su futuro. Después creció nuestra amistad y me alegra que siga creciendo, pues considero que será el arquero de la selección por muchos años más. Nos dará muchas alegrías. Estar en el fútbol mexicano es un paso adelante de todos los demás".

En otro momento, Leao Butrón se mostró agradecido por los comentarios de los hinchas a través de las redes sociales, quienes lo postulan a la selección nacional. "Estoy agradecido por los comentarios. Lo único que me toca a mí es responder en el campo por los colores de mi equipo. Sigo creyendo que en la Federación Peruana de Fútbol hacen un trabajo serio y creo que están los mejores. Nunca pedí que me llamaran ni lo haría. Creo que las convocatorias hay que respetarlas y solo dedicarse a jugar", concluyó.

EL DATO

Leao Butrón integró la selección nacional en las Copas América de Bolivia 1997, Paraguay 1999, Perú 2004, Venezuela 2007 y Argentina 2011. Fue titular en la de 2007. Además fue el arquero titular de la selección peruana en las eliminatorias del mundial 2010 donde jugó 14 partidos.