Paolo Hurtado reveló las ofertas que rechazó por seguir en Vitória Guimaraes

El volante peruano explicó que priorizó su continuidad en un club en que se siente bien antes que una mejor propuesta económica.

Paolo Hurtado relanzó su carrera en la última temporada con el Vitória Guimaraes. El 'Caballito' fue clave en la campaña del club portugués que llegó a la final de la Copa Portugal y clasificó a la Europa League. Pese a que su pase pertenecía al Reading, los 'Conquistadores' llegaron a un acuerdo con el equipo inglés y el peruano es el más feliz con su nuevo contrato hasta 2021.

"Me siento bien, mi familia también se siente bien acá y eso ha hecho que me quede en Vitória Guimaraes, además el equipo mostró un gran esfuerzo para contratarme. Tenia 4 o 5 propuestas concretas, de Portugal, Turquía y Brasil, decidí quedarme porque me siento bien aquí, y la tranquilidad no tiene precio", sostuvo el futbolista de la Seleción Peruana a 'Barrio Fútbol'.

Pese a su "no" al fútbol de Brasil y Turquía, Paolo Hurtado no descarta ninguna opción a final de temporada, pero hoy se siente bien en el Vitória. "Uno siempre trabaja para mejorar, me veo a final de época terminando bien y ya luego se verá", sentenció.

Paolo Hurtado llegó al fútbol de Portugal en 2012 cuando fichara por el Pacos de Ferreira. Tras varias temporadas buen nivel, fue cedido a préstamo al Peñarol y luego fichó por el Reading. Tras apenar jugar 5 partidos con el club inglés, hoy es presente es el Vitória Guimaraes hasta 2021.

EL DATO:

Paolo Hurtado anotó 9 goles en 40 partidos con el Vitória en la temporada 2016-17.