Universitario vs. Sporting Cristal: Alberto Quintero anota el primero del encuentro

Universitario necesita a como de lugar el triunfo y que aparezcan sus mejores jugadores. El panameño Alberto Quintero pone el primero del partido y hace vibrar a toda la hinchada crema en el estadio.

Corría el minuto 9 del partido y un intento de salida de Joel Sanchez y Carlos Lobatón termina en un error en salida del exjugador de Alianza Lima. El mediocampista se vió con la sorpresa que Ángel Romero interceptó la conexión.

El mediocampista merengue encontró a un activo Diego Guatavino, que el día de su cumpleaños, es el encargado de tomar la manija de la conducción del equipo.Cuando recibió el pase tenía intensión de rematar, sin embargo, vio como Alberto Quintero se perfiló por el lado derecho.

El balón fue para el jugador centroamericano quien superó con su característica velocidad a la defensa celeste y remató alto, sin que el arquero Mauricio Viana pueda alcanzar el balón.

Con esta anotación el panameño se consolida como la figura de Universitario y anota su 5 gol con la camiseta crema. Por su parte, el cuadro celeste sigue evidenciando los problemas defensivos que le costó los anteriores encuentros del Apertura.

EL DATO

Alberto Quintero es seleccionado panameño y no participó de la Copa Oro