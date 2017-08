Copa Perú: ofrecieron a DT apoyarlo en un partido a cambio de 3 mil soles

Nuevamente una grave denuncia sacude al 'Fútbol macho'. El técnico del Juan y Víctor de Bellavista denunció que árbitro le pidió dinero a cambio de 'inclinar la cancha'.

Otra grave denuncia pone en aprietos a la Copa Perú. El director técnico del Juan y Victor de Bellavista, Gustavo Medina, denunció que el juez principal del choque frente al Atlético Torino les pidió dinero a cambio de darles 'una mano', sin embargo, al negarse ellos, el árbitro decidió perjudicarlos.

"Me llamó el juez del partido (José Lizana) un día antes del partido que íbamos a jugar contra Atlético Torino de Talara. Me pide "tres puntos" y que le dé "un punto" de adelanto. Tres puntos quiere decir tres mil soles, y quería un punto (mil soles). Yo en ningún momento lo conozco, nunca me ha arbitrado, un día ante me llamó que quería apoyarme el partido", declaró Gustavo Medina para Radio Ovación.

Asimismo, Medina agregó: "Inclusive hay una jugada que me anula un gol, y yo fui a reclamarle y él me dijo ahorita te boto. Vamos a seguir investigando. Pero lamentablemente ya estamos podrido de eso, la mala actuación de ayer del árbitro fue muy descarada, nos botaron un jugador, nos anulan un gol, y nos cobran un penal inexistente. Fue ahí donde se produce la gresca, no se llegó a patear el penal, pero él árbitro mandó un informe dando como ganador al Torino de Talara", señaló.

Cabe destacar que el partido entre Juana y Víctor de Bellavista y Atlético Torino fue suspendido por una agresión de un jugador del Juana y Victor al árbitro, y será la Federación Departamental de Fútbol de Piura quien decida si se reanuda el cotejo o los puntos van a favor del equipo de Torino.