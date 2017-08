Luis Aguiar sorprende al querer dejar Alianza Lima: "Si me llaman para volver a Peñarol, me voy gateando"

Luis Aguiar reveló a radio uruguaya que tiene cláusula de salida y el club que lo quiera debe pagar a Alianza Lima. "Si me llaman hoy, tengo una cláusula que hay que pagar para salir", dijo el uruguayo.

Al parecer Luis Aguiar no está tan concentrado en lograr el título Apertura con Alianza Lima. Y es que el volante uruguayo sorprendió con una declaraciones a Radio DelSol de su país al mostrar su interés de abandonar La Victoria ante un eventual llamado de Peñarol.

Luis Aguiar mostró su deseo de regresar a Peñarol. "Ojalá vuelva otra vez a Peñarol, si me llaman me voy de cabeza o gateando, pero eso no depende mí. Si me llaman hoy, tengo una cláusula que hay que pagar para salir. En principio, quiero terminar el domingo campeón, ganar el Apertura y darle una alegría a esta gente que nos ha apoyado muchísimo, más allá de las críticas. Pero la gente también tiene que entender que a Peñarol no se le dice que no, no lo cambio por nada", declaró Aguiar a Radio DelSol.

Sobre su buen momento en Alianza Lima con quien tiene anotado 13 goles, Luis Aguiar dijo. "Por suerte, estoy en un gran momento, me vino bien hacer una pre-temporada completa. Pablo Bengoechea me dio una oportunidad luego de estar 8-9 meses parado y ahora estoy en un nivel físicamente muy bueno", dijo.

Luego, el popular 'Canario' agregó. "Puedo andar bien o mal futbolísticamente, pero físicamente estoy en uno de mis mejores momentos. Eso es lo que me deja más contento y por lo que le agradezco a este comando técnico, que confió en un tipo que venía 8 meses sin jugar. Pablo me puso de vuelta a jugar al fútbol, la gente ya decía que era un exfutbolista. Me dio una confianza pura", manifestó el volante uruguayo.

Como se sabe, Alianza Lima juega este domingo en Cutervo ante Comerciantes Unidos desde las 3:00 p.m. Con una victoria el elenco de Pablo Bengoechea se proclamaría campeón del Torneo Apertura.

EL DATO

Luis Aguiar lleva 25 partidos jugados con Alianza Lima, 21 de ellos como titular y 13 goles marcados.