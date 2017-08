Florentino Pérez reveló como se dio el fichaje de Figo: "Fue como arrancarles el corazón" 

Presidente del Real Madrid reveló como convenció a Luis Figo para que deje al Barcelona. La salida del portugués fue un escándalo mundial por su paso al eterno rival.

Hasta ahora, muchos hinchas del Barcelona no olvidan la traición de Luis Figo cuando se fue al Real Madrid. El portugués era el capitán bluagrana pero terminó por fichar por el eterno rival que pagó 60 millones de euros hace 17 años. Ante ello, Florentino Pérez se animó a hablar de lo fue uno de sus más grandes fichajes.

"Nadie había pagado 60 millones de euros. Le convencí pero no era fácil, era capitán del Barcelona. Era como arrancarle el corazón", declaró Florentino Pérez sobre lo que fue el fichaje de Figo procedente del Barcelona, algo que no era usual que uno pase al club del frente.

Florentino además reveló que con la legada de Figo empezó el proyecto de los 'Galácticos' conformado por Zidane, Ronaldo y Beckham. "Queremos construir sobre ti este nuevo proyecto, y se creó el fenómeno de Los Galácticos", añadió.

El presidente de la 'Casa Blanca' afirma que tras la llegada de los galácticos, el Real Madrid prosiguió con su grandeza, muestra de ello fueron los fichajes de Kaká, Cristiano Ronaldo ganador de 4 Balón de Oros, Benzema y Bale. "Los grandes jugadores te hacen crecer deportiva y económicamente, y ahora ocupamos un puesto en el mundo que creo que es el que merecemos", puntualizó.

Finalmente, Florentino Pérez confesó que la grandeza del Real Madrid se debe a la binomio conformado por Alfredo Di Stefano y Santiago Bernabeu, que gracias a ellos, el club es uno -si no el mejor- del mundo por sus logros a través de su historia.

DATO:

Luis Figo jugó 5 temporadas en el Barcelona y 5 en el Real Madrid. Luego se marchó al Inter de Milan.