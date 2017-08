Alianza Lima: Phillip Butters se burla del equipo 'Blanquiazul' tras ser campeón del Torneo Apertura 2017 [VIDEO]

Phillip Butters, hincha de Universitario de Deportes, nuevamente hizo de las suyas y se burló de Alianza Lima en su programa matutino.

Phillip Butters estuvo en el ojo de la tormenta hace más de un mes por sus comentarios racista contra Felipe Caicedo y generó indignación en todo el pueblo ecuatoriano. El polémico periodista tuvo que pedir disculpas por lo ocurrido previo al choque por las Eliminatorias Rusia 2018.

El conductor de Radio Exitosa volvió a generar controversia debido a sus declaraciones acerca de Alianza Lima. Y es que el pasado fin de semana el equipo 'Blanquiazul' campeonó el Torneo Apertura 2017 y Phillip; ultra fanático de Universitario de Deportes, no dudó en menospreciar el título del club de La Victoria.

En el programa de Butters se tocan temas de todo tipo, pero él saltó a la fama por su rol como periodista deportivo en la televisión nacional. Por eso, siempre tiene un segmento para hablar sobre el fútbol peruano y del extranjero. En este caso comenzó su bloque burlándose de equipo aliancista.

"Yo tengo una gran comprensión lectora, no presumo pero estoy por encima del promedio y lo que no entiendo es, ¿título de qué ha ganado Alianza Lima?", sostuvo Butters antes de iniciar la conversación con Carlos Navarro.

"Yo he nacido crema, he crecido crema, soy hincha de Universitario, nunca he usado otra camiseta que no sea la crema", reiteró el locutor radial ante la risa de su entrevistado, quien quiso "desenmascararlo" por tener poleras de otras escuadras.

EL DATO

Universitario de Deportes quedó en la cuarta posición con 26 puntos.