Pablo Zegarra sobre la posible vuelta de Alexander Succar: "Está en un buen momento y es de mi agrado"

El entrenador de Sporting Cristal, Pablo Zegarra, habló acerca de Alexander Succar y la posibilidad de que se ponga la camiseta 'Rimense' en el Torneo Clausura 2017.

El Torneo Clausura 2017 está a la vuelta de la esquina y todos los equipos peruano se están armando de la mejor posible posible. Sporting Cristal sufrió las bajas de Rolando Blackburn y Diego Ifrán. Por dicha razón, la directiva desea contratar a un jugador para reforzar su delantera y el elegido es Alexander Succar.

Y es que el atacante nacional fue cedido a préstamo al club San Martín por 12 meses. Sin embargo, existe una cláusula en el que el equipo 'Celeste' tiene la opción de pedirlo de regreso en cualquier etapa del año. El entrenador Pablo Zegarra ve con buenos ojos su incorporación al Rímac.

"Alex (Succar) está en un buen momento y ya conoce la casa, él por circunstancias le ha tocado estar en otro equipo. Es un jugador de mi agrado, vamos a ver que ocurre en los últimos días antes que inicie el Clausura", sostuvo el técnico de la escuadra 'Rimense' a Radio Ovación.

"Hemos cogido el equipo en un etapa complicada. Vamos a pelear el Clausura. Tenemos un plantel bastante bueno, pero corto. Estamos en un desnivel porque se han ido dos futbolistas en una misma posición. Nuestra búsqueda está en encontrar a un jugador en esa posición; a más tardar mañana o pasado mañana debemos tener una novedad sobre ese tema", agregó.

EL PROBLEMA

La cuestión es que al parecer Succar no desea volver a Sporting Cristal; por lo menos hasta fin de año, ya que no contará con las mismas posibilidades de ser titular en todos los partidos como en la San Martín. No obstante, el presidente Federico Cúneo aseguró en una entrevista a Ovación que las intenciones de la institución era prestarlo solamente hasta que culmine el Apertura.

EL DATO

Sporting Cristal terminó el Torneo Apertura 2017 en la séptima posición con 23 puntos.