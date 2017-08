Luis Aguiar, sobre 'Alianza Mesa': "Nosotros ganamos el Torneo Apertura en la cancha"

El volante uruguayo valoró la campaña de Alianza Lima y aseguró que quieren salir campeones nacionales.

Luis Aguiar celebra su gol a la San Martín. Creditos : LIBERO

A base de goles y garra, Luis Aguiar ha sabido ganarse el cariño del hincha de Alianza Lima. El uruguayo, resistido al comienzo por el fanático blanquiazul, ha sido determinante en el título del Torneo Apertura y reconoce que no ha sido fácil ganarse el cariño de la hinchada de Matute.

TE PUEDE INTERESAR: Phillip Butters se burla de Alianza Lima tras ser campeón del Apertura

"No es fácil jugar acá, yo estuve en la presentación, estaba complicado para jugar, pero igual quería hacerlo y enseguida me llovieron las críticas y me fui pifiado. Ahí te das cuenta de la dimensión del club. Pero eso fue cambiando y hoy es otra la historia", afirmó el volante uruguayo a 'TV Perú Deportes'.

Tras lograr el título del Torneo Apertura, Luis Aguiar es ambicioso y apunta al título nacional. "Quiero salir campeón. Vamos a trabajar lo más que se pueda en el Clausura para poder lograr este título y así quedar realmente en la historia de este club", sostuvo.

NO TE LO PIERDAS: El mensaje de texto que le envió Pablo Bengoechea a Pedro Troglio

El futbolista de 31 años reveló que ha sabido querer los colores de Alianza Lima. "La verdad que siento mucho cariño porque en un equipo grande es muy complicado llegar y ser querido rápidamente. A mí me costó los primeros partidos. Creo que el gol del clásico me abrió una puerta hacia el pensamiento del hincha de Alianza y la verdad que hoy me siento querido", indicó.

Consultado por los cuestionamientos y el apodo de 'Alianza Mesa', Luis Aguiar restó importancia a las críticas. "No me ha tocado vivir nada de eso con Alianza. Nosotros ganamos el Apertura con los puntos que hicimos en los partidos e incluso no fuimos campeones 2 o 3 fechas antes porque se nos escaparon puntos", sentenció.

EL DATO:

Luis Aguiar es el goleador de Alianza Lima en el 2017 con 13 goles en 26 partidos.