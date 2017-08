Leao Butrón sorprende: "Pensé en jugar en Sporting Cristal durante toda mi vida"

El arquero de Alianza Lima reveló un deseo personal que finalmente no fue, y hoy lo tiene como ídolo en el club del que es hincha.

Quizás pocos recuerden que Leao Butrón, hoy el emblema de Alianza Lima, fue surgido de las canteras de Sporting Cristal y que perteneció al plantel subcampeón de la Copa Libertadores 1997. Quizás muchos más piensen que el arquero dejó La Florida con el deseo de vestir la camiseta blanquiazul, una historia que se encargó de desmentir el futbolista de 40 años.

"La mayoría de hinchas de Cristal creen que yo dejé el club cuando no fue así. Al terminar mi contrato, me dijeron 'hasta acá nomás' y listo. Me fui a Sullana y de ahí me vine para Alianza. Ellos estaban en todo su derecho de decidir quién se queda y quién no", desveló Leao Butrón en una entrevista con 'Fútbol en América'.

Si bien el arquero de Alianza Lima nunca negó su fichaje por el club de La Victoria, sorprendió que siempre se vio jugando toda su carrera con la camiseta de Sporting Cristal antes que la directiva decidiese no renovarle contrato.

"Jamás pensé en jugar en Alianza. Si bien es cierto que soy hincha de Alianza, como estuve tanto tiempo en Cristal siempre pensé en seguir ahí toda mi vida. Sin embargo, no se dio y luego ya sigue la historia que conocen todos".

Leao Butrón confesó que le quedan dos tareas pendientes en su carrera: jugar en el exterior y volver a la Selección Peruana. Sobre el no llamado de Ricardo Gareca, el arquero de Alianza Lima considero que "es muy probable que se me haya pasado la última chance de ser convocado".

Leao Butrón debutó en Sporting Cristal a los 19 años en 1996 y dejó el club a finales del 2011. Al año siguiente lo fichó Alianza Atlético y en 2004 llegó a Alianza Lima.