Juan Vargas reconoció errores y reveló: "Pensé en dejar el fútbol"

El futbolista de Universitario, Juan Vargas, reconoció sus errores fueras de las canchas y los problemas que casi le cuestan su carrera deportiva.

A sus 33 años, Juan Vargas dejó una charla reflexiva con El Comercio respecto a sus carrera deportiva: excesos, bajones, morbos y su presente en Universitario. El 'Loco' quiere recuperar su mejor nivel bajo el mando de Pedro Troglio y hoy ve a la Selección Peruana como un horizonte lejano.

Juan Vargas reconoció los muchos errores que le costaron que la gente hoy lo vea de forma diferente. "No he tenido comportamientos adecuados de un futbolista, y cuando me entró el chip negativo no me importaba nada. Fue parte de mi inmadurez y se creó una imagen que yo mismo me lo busqué", sostuvo.

El capitán de Universitario confesó que las muchas pérdidas familiares le provocaron una serie de bajones futbolísticos que casi lo llevan a retirarse. "Habían fallecido mi abuelo, mi abuelo y mi tío. Yo estaba afuera y sentía que no había disfrutado de ellos. Son cosas que me chocaron y uno llega a pensar en dejar todo, regresar a mi casa. Esa es la realidad y no voy a explicárselo a todo el mundo", reveló.

Juan Vargas lamentó al excesivo "morbo" que existe en nuestro país y el trato de la prensa. "En Europa yo bebía una copa de vino o una cerveza, porque no voy a negar que no me gusta mi cerveza. Pero a mí no me importa (el qué dirán), porque sé en qué momento lo hago. Hay mucho morbo en este país y eso no va cambiar, informan cosas negativas", afirmó.

"Pienso en la 'U', no en la selección", sostiene Juan Vargas, cuya idea hoy es volver a su mejor nivel futbolístico. ¿Llegará al clásico ante Alianza Lima? "Estos partidos no se pueden jugar a media caña. Estamos tratando de llegar bien. Tampoco quiero arriesgar porque está resentida la cosa", puntualizó.

EL DATO:

Juan Vargas lleva un gol en siete partidos desde su vuelta a Universitario.