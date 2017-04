Juan Vargas y su fichaje por Universitario: las razones detrás de su vuelta [VIDEO]

El lateral de Universitario, Juan Vargas, le contó a LÍBERO por qué decidió volver al club que lo vio nacer y no aceptar propuestas económicamente mejores.

Juan Vargas durante el amistoso ante Once Caldas. Creditos : Archivo

Tras una larga trayectoria en el extranjero, Juan Vargas le hizo caso a su corazón y decidió volver a Universitario a inicios de este año cuando tenía dos opciones: aceptar alguna jugosa oferta desde el extranjero o retirarse del fútbol.

Apoyado por el ídolo crema 'Puma' Carranza, Juan Vargas prefirió resignar dinero para estar cerca a los suyos y cumplir aquella promesa que se hizo a sí mismo y el pedido que le hicieron llegar los hinchas de Universitario: volver a casa.

"No me interesaba el dinero esta vez. En otros lugares me pagaban mejor. Fue amor a la camiseta. Jugar y ser feliz. Tengo el mar, el entrenamiento, tengo a familia, que más puedo pedir", le contó Juan Vargas a LÍBERO sobre sus razones para firmar por el cuadro estudiantil.

Juan Vargas, actualmente recuperándose de una distensión muscular, será baja en el clásico ante Alianza Lima por decisión del DT Pedro Troglio, quien sabe de la importancia del lateral en Universitario para el tramo decisivo de la temporada.

EL DATO:

Juan Vargas anotó 8 goles en 72 partidos durante su primera etapa en Universitario.