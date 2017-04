FBC Melgar: Diego Penny respondió a las críticas por recibir cuatro goles ante River Plate

Diego Penny puso el pecho tras la derrota de FBC Melgar contra River Plate por Copa Libertadores. El portero fue señalado como responsable tras recibir cuatro goles.

La dolorosa derrota de FBC Melgar ante River Plate en Buenos Aires (4-2) por Copa Libertadores dejó el sinsabor entre los hinchas. Las críticas apuntaron a Diego Penny como responsable pero el portero puso paños fríos al momento.

"Contra River Plate intentamos jugar bien, pero luego ellos fueron superiores. Pese a la derrota, no es para tanto y menos para que nos maten, porque seguimos vivos en el grupo”, indicó Diego Penny tras analizar la derrota de FBC Melgar ante River Plate por Copa Libertadores.

Pese a compartir el Grupo 3 con River Plate, Emelec de Ecuador y DIM de Colombia, el portero rojinegro aseguró que pelearán la clasificación en una serie pareja. "No creo que la brecha entre Melgar y los demás equipos del grupo sea gigantesca. Estamos compitiendo de igual a igual. Lo ideal sería ganar en Colombia”, agregó.

Aunque los hinchas responsabilizaron a Diego Penny en dos goles de River Plate, el arquero continuará como guardián del pórtico en los próximos encuentros tras obtener la confianza de Juan Reynoso.

EL DATO:

Diego Penny firmó dos años de contrato con FBC Melgar tras desligarse de Sporting Cristal.