Selección Peruana: Alexi Gómez y sus deseos con la 'Bicolor' en Eliminatorias Rusia 2018

Alexi Gómez se mostró contento por su llamado a la selección y reveló el consejo que le dio Pedro Troglio. La 'Hiena' desea quedarse para jugar las eliminatorias.

Es el jugador más regular de Univeristario en la 'era Troglio' y hoy se ven los resultados. Alexi Gómez atraviesa un gran momento en lo futbolistico y ello le ha valido para ganarse un espacio en la convocatoria de la Selección Peruana. La 'Hiena' se mostró feliz con la noticia y considera que parte de su buen nivel se lo debe a Pedro Troglio.

“Esto es un pequeño primer paso, pero la idea es mantenerme para lo que queda de las Eliminatorias. Cuando salió la lista, (Troglio) me mandó un mensaje y hablé con él. Me dijo que era lo que yo tanto estaba buscando y que lo cuide, que lo sepa llevar porque eso es lo único que me llevará a cosas importantes", señaló el lateral de Universitario para RPP.

Alexi Gómez es jugador clave en el esquema de Pedro Troglio en Universitario, ha marcado dos goles además de ser importante en el ataque del equipo crema. Ahora con su llegada a la Selección Peruana para los amistosos del mes junio, Ricardo Gareca desea utilizarlo en la misma posición en la que juega en el torneo local.

Perú enfrentará a su similar de Paraguay el 8 de junio y el 12 del mismo mes ante Jamaica.