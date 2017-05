Jorge Sampaoli está próximo a asumir la dirección técnica de la Selección Argentina y en Líbero recordamos sus pasos por el Perú. En esta oportunidad, lo que vivió en el Juan Aurich.

Selección Argentina: Jorge Sampaoli, el técnico que comía pasto para librarse de la ansiedad Fuente : Líbero

Hugo Daniel Barrios

@hugodanielbarri

Los meses que Jorge Sampaoli vivió en Chiclayo como entrenador de Juan Aurich fueron muy difíciles, al equipo no se le daban los resultados y en el aspecto económico la pasaba muy mal. Todo esto generaba tremenda ansiedad en el “Hombrecito”, quien tuvo reacciones que sorprendían a sus acompañantes.

Carlos Perleche Espinoza, jefe de equipo de Juan Aurich y brazo derecho de Sampaoli en el trabajo logístico, narra que el seleccionador próximo a tomar a la Argentina -literalmente- masticaba el pasto del estadio Elías Aguirre.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jorge Sampaoli llamó a Beccacece para que conforme su cuerpo técnico en Argentina

“Antes de los entrenamientos y en los partidos se comía la grama, pues vivía cada momento con alegría y mucha intensidad. Yo me daba cuenta de eso, él me miraba y se reía”, expresó Perleche, quien además confesó que, debido al temperamento del estratega argentino, era preferible mantener la distancia cuando las cosas no le salían bien.

“Eso es algo que hay que respetar siempre. A él le gustaba hablar con sus dirigentes a solas, después de hablar con sus dirigentes, ya hablaba con sus jugadores”, indicó el dirigente.

Lidió con los bravos

Pero esto no fue todo, a Sampaoli le tocó dirigir a los jugadores más díscolos, como Carlos “Kukín” Flores y Abel Lobatón.

“(Sampaoli) era un tipo muy inteligente, imagínate, lidiar con jugadores bravos como Lobatón, Kukín… él sabía cómo manejarlos, así que ante cualquier situación primero hablaba con la cúpula (con los referentes) y luego con todo el grupo”, comentó.

NO TE LO PIERDAS: Jorge Sampaoli es criticado duramente por Martín Liberman

Serio, profesional y amigable

Perleche nos cuenta además acerca de la puntualidad de Jorge Sampaoli en los entrenamientos.

“Si la práctica era a las ocho de la mañana, él estaba desde las seis. Y recuerdo que como en Aurich las cosas no estaban bien y no teníamos para la cancha, yo tenía que estar en el estadio desde temprano para que mis compadres (guardianes del estadio) me abrieran la puerta y dejaran entrenar al equipo. Él (Sampaoli) llegaba y me decía che, cómo hiciste para tener cancha, gracias”, aseveró.

Luego contó con emoción que Sampaoli le mandó un mensaje con el ex presidente de Aurich, Edwin Oviedo. “Alguna vez me dijo el señor Edwin Oviedo, que Sampaoli, siendo DT de Chile, le preguntó por mí y le dijo que cualquier cosa que yo necesitara, que lo llame… y le dejó su número de teléfono. Por eso, lo reconozco como persona y le deseo lo mejor”, finalizó Perleche.