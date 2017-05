Sporting Cristal: Mauricio Viana y su crudo análisis de la pésima Copa Libertadores de los 'celestes'

Luego de la goleada de 4-0 ante Santos, el golero de Sporting Cristal dio la cara ante la humillante campaña en la Copa Libertadores y habló del error que tuvo en Brasil.

Mauricio Viana fue uno de los pocos jugadores que dieron la cara del cuadro de Sporting Cristal a su llegada a Lima luego que cayeran goleados en Brasil a manos del Santos por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El golero chileno fue realista de la compaña del equipo. "solamente ganar el torneo local, para clasificar a la próxima Libertadores y limpiar un poco el nombre de Cristal en el plano internacional", dijo.

El portero de Sporting Cristal, fue claro en decir los números que llevaron a una eliminación temprana de la Copa Libertadores. "No sé si el problema es la actitud, pues yo veo a mis compañeros esforzarse al máximo. Creo que lo que pasa es que no estamos entendiendo el juego ni lo que tenemos que hacer, 2 goles a favor y 15 en contra es el resumen del desastre que hemos hecho en Libertadores", explicó Viana a su arribo al Aeropuerto Jorge Chávez.

Mauricio Viana manifestó que solo queda campeonar y limpiarse la cara en la próxima Copa. "Lo único que nos queda es solamente ganar el torneo local, para clasificar a la próxima Libertadores y limpiar un poco el nombre de Cristal en el plano internacional. Somos 30 jugadores en el plantel más el comando técnico y esto lo estamos sufriendo todos. Como hombres que somos, el grupo va a salir adelante y estoy totalmente convencido de que haciendo un buen Apertura y Clausura podemos borrar un poco de lo que hicimos en esta copa", agregó el chileno.

Sobre el error que tuvo en el segundo gol del Santos, el golero Mauricio Viana dijo. "Ayer me tocó errar a mí pero agradezco enormemente el apoyo de la hinchada. Cometí un error grosero que hizo crecer a Santos en su cancha, hace cinco meses contra Colo Colo me pasó y lo volví a hacer. Eso es netamente inmadurez, no me puede pasar otra vez y asumo el error totalmente", finalizó.

Mauricio Viana llegó para ocupar el lugar que dejó Diego Penny quien se fue a Melgar. El golero chileno de 27 años llegó procedente del Jaguares de Chiapas.