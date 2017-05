Rosángela Espinoza delata a Carlos Zambrano: "me quiso conocer en diciembre" [VIDEO]

Futbolista del Rubin Kazán de Rusia salió a desmentir alguna relación con la modelo Rosangela Espinoza quien le respondió afirmando que la quiso conocer en el mes de diciembre del año pasado.

La se se armó. Luego que Carlos Zambrano utilizará sus redes sociales para negar alguna relación con Rosángela Espinoza, la bella modelo salió a responderle 'echándolo en cancha' al decir que el futbolista del Rubin Kazán la quiso conocer por medio de un amigo.

Rosángela Espinoza, la ‘chica selfie’ como se le conoce por poner sus fotos 'hot' en sus redes sociales, se mostró incomoda por lo que escribió Carlos Zambrano en su red social. La modelo aprovechó en revelar que el exseleccionado peruano sí quiso conocerla. “La verdad me molesta porque nunca mencioné nombres- sobre las declaraciones de Zambrano-, no he dicho nada y la verdad que si alguien escribe algo así, algo debe temer", dijo primero.

Luego, la bella modelo dijo que. "A él no lo conozco, soy una persona sincera y sí, un amigo me lo quiso presentar porque él (Carlos Zambrano) me quería conocer. Eso fue en diciembre del año pasado. A mí no me interesa conocer a un futbolista de la selección peruana porque no es mi onda”, reveló Rosángela. Sin dudas estas palabras traerán cola para el jugador.

Posteriormente, Rosángela descartó tener alguna relación con algún futbolista. “Estoy bien, tranquila. Es verdad, no conozco a nadie de la selección peruana, descarto totalmente. Si se sienten aludidos, no sé por qué”, añadió.

EL DATO

Carlos Zabrano se encuentra en Paris pasando vacaciones son su familia.



