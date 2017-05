Instagram: Carlos Zambrano dijo esto de posible relación con modelo Rosángela Espinoza

Rosángela Espinoza hizo noticia hizo noticia hace unos días al revelar que se encuentra en una relación sentimental con un jugador y Carlos Zambrano fue señalado, pero aclaró todo en las redes sociales.

Rosángela Espinoza es una de las chicas más deseadas del Perú y muchos darían lo que sea por iniciar una relación sentimental. La prensa de espectáculos deslizó la posibilidad que Carlos Zambrano sería el futbolista que estaría saliendo con la modelo y el jugador aclaró todo.

El 'León' tiene en mente seguir siendo titular en el Rubin Kazán y volver a la selección peruana por ello desmintió la posibilidad de mantener una relación sentimental detallando la felicidad que tiene con su familia.

El ex jugador del Schalke de Alemania utilizó sus redes sociales para explicar. "Hace unos días un programa de espectáculos soltó mi nombre como si nada donde yo no tengo nada que ver con las payasadas que dicen esos programas basuras, solo buscan provocar morbo, todo tiene un límite me está cansando que esos programitas me mencionen con personas sin investigar".

Asimismo dejó clara que pasará vacaciones con los verdaderos amores de su vida mostrando una imagen de su pareja e hija. "Gracias a dios llegarán las vacaciones y ahora aprovecharlas con la persona que se mantiene a mi lado en las buenas y malas".

EL DATO

Carlos Zambrano pasará las vacaciones junto a su familia en Dubai y París.