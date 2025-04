Horóscopo de hoy, miércoles 9 de abril: predicciones y tarot de Josie Diez Canseco

ARIES | 20 MAR- 19 ABR.: La persona que amas está tomando actitudes frías y alguien te enamorara, analiza bien lo que quieres. El acuerdo comercial al que intentas llegar se podría retrasar , si no eres claro, cambia de actitud.

TAURO | 20 ABR- 20 MAY.: Tendrás una nueva oportunidad para demostrarle a esa persona especial cuánto has cambiado, controla tus celos. Se darán los cambios que esperabas para tu crecimiento económico, no seas negativo.