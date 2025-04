Barcelona vs. Dortmund EN VIVO vía ESPN: pronóstico, hora y dónde ver la Champions League

Los partidos de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2024-25 culminan este miércoles 9 de abril con el vibrante cotejo entre Barcelona vs. Dortmund desde el Estadio Olímpico de Montjuic a partir de las 21:00 horas de España y Alemania (14:00 horas de Perú) , con transmisión EN VIVO vía ESPN . Entérate aquí de todo lo relacionado al choque.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega más que motivado al encuentro debido a que tiene opciones de lograr el triplete, aunque el último fin de semana no aprovechó la oportunidad de oro para alejarse del Real Madrid al empatar 1-1 contra Real Betis de local por LaLiga. El entrenador alemán no podrá contar con Dani Olmo y Marc Casadó por lesión, mientras que Íñigo Martínez es una de las dudas en el once inicial por molestias físicas.