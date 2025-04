Real Madrid vs. Arsenal EN VIVO vía ESPN: pronóstico, hora y dónde ver la Champions League

La UEFA Champions League 2024-25 vuelve este martes 8 de abril y uno de los partidos más resaltantes será el que sostengan Real Madrid vs. Arsenal por los cuartos de final ida de la competición continental desde el Emirates Stadium de Londres a partir de las 20:00 horas de Inglaterra (14:00 horas de Perú) , con transmisión EN VIVO vía ESPN . Entérate de todos los detalles del cotejo.

Real Madrid viaja a Londres en busca de un triunfo ante Arsenal que le permita soñar con semifinales de Champions. Foto: Real Madrid

El equipo comandado técnicamente por Mikel Arteta mantiene una importante racha de siete partidos sin conocer la derrota en todas las competiciones y el último sábado no pudo pasar del empate 1-1 ante Everton como visitante. El entrenador español tiene cinco bajas confirmadas por lesión: Riccardo Calafiori, Takehiro Tomiyasu, Kai Havertz, Gabriel Jesús y Gabriel Magalhaes.

Arsenal intentará comenzar con una victoria la serie de Champions League ante Real Madrid. Foto: Arsenal

La contienda futbolística entre Real Madrid vs. Arsenal por la ida de los cuartos de final del certamen europeo será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de ESPN y Disney Plus vía streaming en toda Sudamérica. Asimismo, Max pasará el duelo en México y Movistar Plus en España.