Julio César Uribe confirmó que dirigirá al San José de Oruro de Bolivia

Julio César Uribe solo aseguró a Maximiliano Alonso como su preparador físico. Su objetivo es clasificar al cuadro de Oruro a un torneo internacional.

Fuente : Líbero

Otro técnico peruano en Bolivia. Al igual que Roberto Mosquera en el Wilstermann, el entrenador Julio César Uribe regresa a los campos para dirigir al cuadro de San José de Oruro. El propio 'Diamante' confirmó la noticia y será presentando este lunes por la directiva boliviana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Julio César Uribe y sus 60 años: repasa aquí su gran trayectoria

Julio César Uribe manifestó que por medio de su agente, se confirmó su llegada al cuadro de Oruro. "Me comuniqué con mi representante y me dijo que ya todo está cerrado con los directivos del San José y que me quieren presentar este lunes en la ciudad de Oruro. Yo estaré viajando el fin de semana para asumir este nuevo reto que se me presenta en mi carrera como entrenador", aseguró Uribe en Ovacion.pe.

Sobre quienes conformarán su comando técnico, Julio César Uribe solo pudo confirmar a su preparador físico. "Algunas puestos los voy a decidir recién allá, pero por lo pronto mi preparador físico será Maximiliano Alonso".

Uribe afirmó que tratará que San José de Oruro sea protagonista en el torneo boliviano. "Sin duda asumo esta nueva experiencia con mucha ilusión y agradezco a la dirigencia del San José de Oruro por depositar su confianza en este servidor. Haremos el máximo esfuerzo para que el equipo sea protagonista y consiga los objetivos trazados. Anteriormente tuve la oportunidad de dirigir a un equipo de altura como Cienciano y lo sacamos campeón, esta vez apunto a lo mismo. Sé del proyecto ambicioso que pretende el presidente del club y solo queda decir manos a la obra", dijo.

NO TE LO PIERDAS: Torneo de Verano: Julio César Uribe revela la verdadera razón de su salida de Unión Comercio

Julio César Uribe vuelve a dirigir al exterior luego de 13 años. Su último equipo fuera de Perú fue el Tecos de la UAG de México. Este año estuvo al mando de Unión Comercio pero fue cesado en las primeras fechas.

EL DATO

San José de Oruro marcha séptimo en el torneo boliviano (23 puntos). Para el reinicio del campeonato, recibe al Blooming este 11 de junio.