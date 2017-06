Ray Sandoval se mantendrá como titular en el ataque cervecero en crucial choque de hoy ante Real Garcilaso en la Ciudad Imperial.

Sporting Cristal vs. Real Garcilaso EN VIVO ONLINE: partido por el Torneo Apertura

Con la confirmación de Ray Sandoval en el ataque junto a Irven Ávila, José Del Solar tiene fe que sus pupilos sumen tres nuevos puntos, aunque la misión no es fácil, pues se miden de visita ante Real Garcilaso.

La experiencia que tiene Sandoval de jugar en el Cusco hace dos años fue el punto de quiebre para que “Chemo” le dé la confianza de seguir como titular, ahora ante Garcilaso.

Sandoval irá en el ataque junto a Irven Ávila, que no solo es otro de los jugadores que se desenvuelve mejor en la altura, sino que además llega motivado luego de marcar un doblete en el triunfo sobre la Universidad San Martín.

Cristal está a solo un punto del primer lugar, por lo que los rimenses van por el triunfo a la “Ciudad Imperial” para dar el gran salto y empezar a pintar de celeste el Apertura.

EL DATO

Carlos Lobatón y Horacio Calcaterra no superaron sus respectivas lesiones y no fueron incluidos en la lista de viajeros a la Ciudad Imperial. Jorge Cazulo no estará al sumar su quinta amarilla ante San Martín.