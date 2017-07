Antonela Roccuzzo y su otra pareja antes de estar con Lionel Messi [FOTOS]

Mejor amiga de Antonela Roccuzo reveló que Lionel Messi no fue su novio de toda la vida como se viene diciendo y que tuvo una relación antes que formalice con el crack del Barcelona.

Lionel Messi y Antonela Roccuzo se dieron el sí en la ciudad de Rosario el viernes pasado y cerraron una historia de amor que supuestamente se inició desde que tenían 10 años. Incluso se hablaba que fueron novios 'Toda la vida'. Sin embargo, parece que no fue así.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Barcelona: Neymar confiesa que le daba "miedo" jugar a lado de Lionel Messi [VIDEO]

La mejor amiga de Antonela Roccuzo, reveló en la revista 'Para ti' pese a conocerse 'Anto' con Lionel Messi desde los diez años, la actual esposa del argentino recién el 2007 comenzaron a salir juntos.

Antonella Roccuzzo que tenía de sobre nombre 'La Negra' y el 20 de julio tuvo una reunión para celebrar el día del amigo en la localidad de Roldán. Ese día, se enteraron que salía con Lionel Messi. “Nos encontramos ahí, como siempre lo hacemos, y ella sacó el Blackberry (celular de moda por ese entonces) que Leo le había regalado. No dijo mucho más, pero todas entendimos que habían empezado a salir”, contó la joven.

Como cuenta la historia, Messi y Antonela se conocieron gracias al primo de ella llamado Luca Scaglia. Leo tenía 9 años y ella 8. Desde entonces la popular 'Pulga' le dijo. ”Algún día vamos a ser novios”. Desde aquel día se vieron muchas veces e la quinta de los Roccuzzo.

Pero, la historia del amor eterno y todo eso al parecer se derrumbó. Lionel Messi se fue a España para jugar por el Barcelona y con Antonela quedaron como amigos. La popular 'Negra' inició una relación con un chico el cual no se conoce el nombre pero si hay fotografías.

NO TE LO PIERDAS: Lionel Messi y Antonela Roccuzzo sellaron su amor con curiosos tatuajes [FOTO]

Según la amiga, Antonela terminó a su novio al saber que Lionel Messi viajaría a Argentina y tras su arribo se fue corriendo para ver al futbolista. “Al menos no me dejó por cualquiera, me dejó por Messi”, cuenta que dijo el ex de la Roccuzzo. ¡Qué historia!



FUENTE: Revista PARA TI / AS

EL DATO

Lionel Messi tiene ganados ocho ligas españolas desde su aparición el 2005 con el Barcelona. Cuatro Champions League levantó con los 'azulgranas'.