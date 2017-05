Phillip Butters tildó de alcohólico a Gonzalo Núñez en su programa radial [VIDEO]

El conductor de Radio Exitosa, Phillip Butters, le dio con palo a Gonzalo Núñez por calificarlo de "chamullero" y hasta le recomendó ir al psiquiatra.

Phillip Butters calificó de alcohólico a Gonzalo Núñez. Creditos : Internet

Phillip Butters y Gonzalo Núñez se han enfrascado en un duro dime y direte desde sus cabinas radiales. La polémica la inició el conductor de Exitosa Deportes luego de tildar de "chamullero" a su colega de Radio Exitosa y asegurar que fuera él quien lo descubrió en el periodismo deportivo.

El 'Sabelón' no se quedó callado y su respuesta le fue en la yugular al también conductor de América Deportes al acusarlo de alcohólico. "Yo no me porté mal con Gonzalo, a Gonzalo lo botan. Lo botan por un problema que tiene hace años que no puede solucionar. ¿Yo que tengo la culpa? Si ponen examen toxicológico o examen de alcohol etílico, él no podría trabajar. Es su problema, no el mío", sostuvo.

"Gonzalo tiene un problema personal gravísimo que tiene que solucionar. Pero antes de hablar de mí, que vaya a un psiquiatra, que vaya a un psicólogo, que vaya a CEDRO", abundó.

Phillips Butters no se quedó para nada corto en su respuesta a Gonzalo Núñez y hasta le dio un par de recomendaciones. "Gonzalito Núñez haz memoria, tu problema es un problema grave, necesitas apoyo psiquiátrico. Para hablar de mí te hablas la boca, el aliento alcohólico lo tienes que bajar", sentenció.

Phillip Butters y Gonzalo Núñez fueron las caras más representativas del periodismo deportivo televisivo en años anteriores.