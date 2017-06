Pep Guardiola y su nuevo look generan una ola de memes en redes sociales [FOTOS]

El técnico del Manchester City se dejó las patillas en un insólito look que generó un sinfín de críticas y memes de los internautas.

Pep Guardiola gesticula en el banquillo del Manchester City. Creditos : EFE

Pep Guardiola es un entrenador que ha sabido crear escuela en el fútbol, aunque no precisamente pueda presumir de ello en el mundo de la moda. Y lo decimos por su último look que captaron los paparazzis mientras vacacionaba en sus últimos días antes del inicio de la pretemporada del Manchester City.

TE PUEDE INTERESAR: El City de Guardiola le roba nueva perla al Barcelona

El que fuera entrenador del Barcelona sorprendió con unas solitarias patillas encanadas que relucieron aún más debido a su cabeza totalmente afeitada y la ausencia de su barba de tres días.

En redes sociales no perdonaron el look de Pep Guardiola y desde Twitter lanzaron divertidos comentarios sobre aquellas patillas solitarias. "El que le haya dicho a Pep Guardiola que ese es un buen look, no es su amigo. Parece un desgraciado rockero glam", publicó un usuario en la red social del pajarito azul.

NO TE LO PIERDAS: ¿Quiénes son los entrenadores más cotizados del momento?

Pep Guardiola afrontará su segunda temporada en el Manchester City con el objetivo de conquistar títulos luego de un primer año en blanco. Hasta la fecha, apenas ha podido firmar a dos jugadores: el volante portugués Bernardo Silva y el arquero brasileño Ederson.

EL DATO:

Pep Guardiola ha logrado 21 títulos desde que fuera designado DT principal del Barcelona en 2008.

Pep Guardiola has been snapped on his holidays - with an unusual new look... pic.twitter.com/Jt1rl9zhef — Sporting Index (@sportingindex) 28 de junio de 2017

I, for one, like Guardiola's new look pic.twitter.com/B8pkY4gWrd — Thomas Kane (@ThomasJohnKane) 28 de junio de 2017

"In the summertime, when the weather is fine" pic.twitter.com/dDPrsjdfSw — amar singh (@amarjourno) 28 de junio de 2017

Think Pep just took his boat hat off... thats all pic.twitter.com/19Wb0wd93p — PaulMc (@paulmc107) 28 de junio de 2017