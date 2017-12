VER Rusia 2018 SORTEO MUNDIAL EN VIVO ONLINE LATINA DIRECTV: ceremonia FIFA desde Moscú [GUÍA DE CANALES]

Mundial Rusia 2018 se juega desde el 14 de junio al 15 de julio del próximo año, pero este 1 de diciembre, en el Palacio del Kremlin, se realizó el sorteo de la fase de grupos.

MINUTO A MINUTO

ASÍ ESTÁN LOS GRUPOS DEL MUNDIAL

Grupo A: Rusia, Arabia Saudita, Egipto, Uruguay.

Grupo B: Portugal, España, Marruecos, Irán.

Grupo C: Francia, Australia, Perú, Dinamarca.

Grupo D: Argentina, Islandia,Croacia, Nigeria..

Grupo E: Brasil, Suiza, Costa Rica, Serbia.

Grupo F: Alemania, México, Suecia, Corea del Sur.

Grupo G: Bélgica, Panamá, Túnez, Inglaterra.

Grupo H: Polonia, Senegal, Colombia, Japón.

CABEZAS DE SERIE

- Belgica al G y Polonia al H.

- Alemania al Grupo F.

- Grupo E está liderada por Brasil.

- Argentina al D.

- Francia al Grupo C.

- Portugal va al Grupo B

- Sale Rusia elegida y va al Grupo A

- Se empieza con el Bombo 1.

- Se anuncian a los integrantes de cada bombo.

BOMBO 1: Rusia, Brasil, Argentina, Alemania, Portugal, Francia, Bélgica y Polonia.

BOMBO 2: España, Perú, Colombia, México, Uruguay, suiza, Croacia e Inglaterra.

BOMBO 3: Islandia, Costa Rica, Egipto, Irán, Dinamarca, Suecia, Túnez y Senegal.

BOMBO 4: Serbia, Nigeria, Japón, Panamá, Corea del Sur, Arabia Saudí, Marruecos y Australia.

- Aparecen en el escenario principal Gary Lineker y María Komandnaya.

- Se presentan a las estrellas encargadas de sacar las bolillas: Laurent Blanc, Gordon Banks, Cafú, Fabio Cannavaro, Diego Forlán, Diego Armando Maradona, Carles Puyol y Nikita Simonyan.

- Se anuncia lo más esperado: el sorteo del Mundial Rusia 2018.

- Espectáculo artístico del ballet ruso en el Palació del Kremlin.

- Miroslav Klose presenta el trofeo del Mundial.

- Perú espera conocer a su rival en Rusia 2018.

- Se presenta la canción oficial del Mundial Rusia 2018.

- "Disfruten del fútbol el próximo año", dijo Infantino.

Terminado el momento, se dará pase a Gary Lineker y Maria Komandnaya para dar inicio al sorteo.

Vladimir Putin y Gianni Infantino dan palabras de bienvenida al sorteo Rusia 2018.

Así luce el Palacio Estatal del Kremlin en la previa al sorteo del Mundial. ¡Se vive #RUSIAxESPN! pic.twitter.com/lT3xOiBeVy — SportsCenter (@SC_ESPN) 1 de diciembre de 2017

¡INICIÓ LA CEREMONIA DEL SORTEO RUSIA 2018!

En breve empieza la ceremonia del sorteo de FIFA Rusia 2018.

Sigue todas las incidencias del sorteo del Mundial Rusia 2018

Siguen llegando los invitados

Jorge Sampaoli llega a la sede del Kremlin

"Dormí poco, analicé algunas cosas de los equipos que nos pueden tocar. Más curiosidad que otra cosa".



Jorge Sampaoli, uno de los primeros seleccionadores en llegar. #SorteoMundial 🇷🇺 #Rusia2018 pic.twitter.com/FzwSLgln2c — #SorteoMundial 🏆 (@fifaworldcup_es) 1 de diciembre de 2017

Saludo de todos los países clasificados al Mundial Rusia 2018

PREVIA

Luego de 36 años, y unas duras Eliminatorias y angustiante repechaje, la Selección Peruana de fútbol regresa a una Copa del Mundo. La última fue en España 82, pero ahora la ‘Bicolor’ escribirá una nueva historia en el Mundial Rusia 2018 ante rivales que conocerá este viernes 1 de diciembre, en una ceremonia que se realizará en el Palacio del Kremlin, Moscú y que contará con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el mandatario del país anfitrión, Vladimir Putin, y los representantes de los 32 países clasificados. Para que no te pierdas de ningún detalle, te pasamos la guía de canales.

El evento del sorteo del Mundial Rusia 2018 se realizará desde Moscú bajo la conducción de la leyenda del fútbol inglés Gary Lineker y la periodista rusa María Komandaya. Ambos serán ayudados por Laurent Blanc, Gordon Banks, Cafú, Fabio Cannavaro, Diego Forlán, Diego Armando Maradona, Carles Puyol y Nikita Simonyan, representantes de las campeonas del mundo y de la anfitriona, respectivamente.

Las 32 selecciones clasificadas han sido divididas en 4 bombos (8 países cada uno). Serán 8 los grupos los que participarán en el Mundial Rusia 2018 y solo dos europeos por grupo pueden enfrentarse entre sí en la primera fase, puesto que tienen mayor cantidad de representantes, mientras que las demás Confederaciones no.

BOMBOS DEL MUNDIAL

HORARIOS

Perú, Panamá, México, Colombia y Ecuador: 9:00 a.m.

Estados Unidos: 8.00 a.m. (ET) / 7.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 10:00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9:00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 11:00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 3:00 p.m.

Rusia: 5:00 p.m.

CANALES

Todo el mundo: YouTube y Facebook de FIFA

Perú: Latina y DirecTV Sports.

Argentina: DirecTV Sports TyC Sports.

Bolivia: TyC Sports.

Chile: TyC International y DirecTV Sports.

Brasil: SporTV, ESPN Brasil, Fox Sports Brasil.

Colombia: TyC International, DirecTV Sports y RCN.

Ecuador: DirecTV Sports TyC Sports, RTS Ecuador.

El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá: TDN, Sky HD, TyC International, SKY Planeta.

México: Sky Sports, TDN, Univisión, Azteca, SKY HD.

Nueva Zelanda: Sky Sports 2 NZ, Sky Go NZ.

Paraguay: TyC Sports International

Inglaterra: Sky Go Extra, Sky Go, BBC Two, Sky Sports Main Event.

Estados Unidos: Bein Sports, Universo, Telemundo Deportes, Univisión Deportes, Fox Sports 1 USA.

Venezuela: TyC International, DirecTV Sports.

Francia: TMC, Bein Sports 1.

Alemania: ORF TV Live, ZDF.

Italia: RSI La 2

Japón: NHK Japan

Portugal: RTP3, RTP Play.

Polonia: TVP Sport, TVP1, TVP Sport Live.

Rusia: HTB+