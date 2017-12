Mundial Rusia 2018 presentará este viernes 1 de diciembre a los 8 grupos conformados en una ceremonia oficial de la FIFA desde Moscú. Se conocerá al rival de Perú.

Rusia 2018 SORTEO EN VIVO y ONLINE: TRANSMISIÓN por Internet, Facebook y YouTube [LATINA DIRECTV FOX SPORTS] Fuente : AP

ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS

Grupo A: Rusia, Arabia Saudí, Uruguay, Egipto.

Grupo B: Portugal, España, Irán, Marruecos

Grupo C: Francia, Australia, Perú, Dinamarca

Grupo D: Argentina, Islandia, Croacia, Nigeria.

Grupo E: Brasil, Suiza, Costa Rica, Serbia

Grupo F: Alemania, México, Suecia, Corea del Sur

Grupo G: Bélgica, Túnez, Inglaterra, Panamá

Grupo H: Polonia, Senegal, Colombia, Japón.

MINUTO A MINUTO

BOMBO 3

- Senegal al Grupo H.

- Túnez en el Grupo G.

- Suecia al Grupo F

- Costa Rica en el Grupo E.

- Islandia al Grupo D

- DINAMARCA EN EL GRUPO C: Enfrentará a Perú.

- Irán al Grupo B

- Egypto al Grupo A.

BOMBO 2

- Colombia al Grupo H

- Inglaterra al Grupo G

- México va al Grupo F

- Suiza está en el Crupo E

- Croacia va al Grupo D.

- PERÚ ESTÁ EN EL GRUPO C.

- España está en el grupo B.

- Uruguay va al Grupo A.

BOMBO 1

- Grupo H: Polonia

- Grupo G: Bélgica

- Grupo F: Alemania

- Grupo E: Brasil

- Grupo D: Argentina

- Grupo C. Francia

- Grupo B: Portugal

- Grupo A: Rusia

- Primero se sortearán los equipos cabezas de serie

- Los presentadores de la ceremonia son Gary Lineker y Maria Komandnaya

- Gordon Banks, Diego Forlán, Laurent Blanc, Carles Puyol, Diego Maradona, Cafú, Fabio Cannavaro son los encargados de sacar las bolillas del sorteo.

The draw assistants are out and the teams are about to drawn at the #WorldCupDraw!



Follow our Live Blog here 👉 https://t.co/rYa6gFxmYq pic.twitter.com/1xw8PxP11X — #WorldCupDraw 🏆 (@FIFAWorldCup) 1 de diciembre de 2017

- En la pantalla revelan un video de varias estrellas de los mundiales.

- Antes del sorteo presenta una danza típica de Rusia.

- Miroslav Klose sube al estrado y habla sobre el último Mundial ganado con Alemania.

- Gianni Infantino, presidente de la FIFA, agradece a Vladimir Putín por el Mundial y da por iniciado el evento del sorteo de grupos.

- El presidente de Rusia, Vladimir Putín realiza el discurso de bienvenida a todos los presentes.

ANTESALA

- Una foto memorable repleto de leyendas del fútbol. Ronaldo, Pelé, Lothar Matthaus, Miroslav Klose y más figuras.

- Juan Carlos Osorio, Jorge Sampaoli y Carlos 'El Pibe' Valderrama juntos para la foto.

- Ricardo Gareca se encontró con varios compañeros y se le ve muy contento.

- Diego Forlán, Marcel Desailly, Fernando Hierro y Ronaldinho también están presentes en el sorteo en Moscú.

- El DT de la selección argentina, Jorge Sampaoli, es una de las figuras del evento.

"Dormí poco, analicé algunas cosas de los equipos que nos pueden tocar. Más curiosidad que otra cosa".



Jorge Sampaoli, uno de los primeros seleccionadores en llegar. #SorteoMundial 🇷🇺 #Rusia2018 pic.twitter.com/FzwSLgln2c — #SorteoMundial 🏆 (@fifaworldcup_es) 1 de diciembre de 2017

- La delegación brasileña ya se encuentra en Moscú para el respectivo sorteo.

- Cafú, Laurent Blanc, Fabio Cannavaro y Carles Puyol están en Rusia para el sorteo.

Horarios para que puedas ver el sorteo del Mundial Rusia 2018

FIFA ya calienta la previa del sorteo de la fase de grupos

SORTEO DESPUÉS DE 36 AÑOS

La Selección Peruana de fútbol conocerá este viernes 1 de diciembre a sus rivales en la fase de grupos del Mundial Rusia 2018, en una ceremonia que se realizará en el Palacio del Kremlin, Moscú y que contará con la presencia de todas las delegaciones de los países clasificados a la Copa del Mundo. A su vez, Gianni Infantino y Vladimir Putin (presidentes de la FIFA y Rusia, respectivamente) confirmaron su asistencia ante magno evento, que contará con la presencia de leyendas del fútbol mundial.

Gary Lineker y María Komandnaya serán los conductores del sorteo de la FIFA que empezará a las 10 de la mañana (hora peruana) y que durará una hora. Cafú, Laurent Blanc, Diego Armando Maradona, Fabio Cannavaro, Diego Forlán, Carles Puyol, Gordon Banks y Nikita Simonyan serán los encaargados de sacar las bolillas de los países y a qué grupo irán.

El Mundial Rusia 2018 se jugará en este territorio desde el 14 de junio al 15 de julio del año próximo y promete ser una de las Copas del Mundo más emocionantes, puesto a que figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar llegan en la plenitud de su rendimiento.

Por su parte, la Selección Peruana desea que su juego en Rusia 2018 no pase por alto, ya que luego de 36 años de ausencia en un Mundial, la ‘Bicolor’ busca mostrar buen juego.

BOMBOS DEL MUNDIAL RUSIA 2018

Bombo 1: Rusia, Alemania, Brasil, Argentina, Portugal, Bélgica, Polonia y Francia.



Bombo 2: España, Perú, Suiza, Inglaterra, Colombia, México, Uruguay y Croacia.



Bombo 3: Dinamarca, Islandia, Costa Rica, Suecia, Túnez, Egipto, Senegal e Irán.



Bombo 4: Serbia, Nigeria, Japón, Marruecos, Panamá, Corea del Sur, Arabia Saudita, Australia.

HORARIOS

Perú, Panamá, México, Colombia y Ecuador: 10:00 a.m.

Estados Unidos: 9.00 a.m. (ET) / 8.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 11:00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 10:00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12:00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4:00 p.m.

Rusia: 6:00 p.m.

CANALES

Todo el mundo: YouTube y Facebook de FIFA

Perú: Latina y DirecTV Sports.

Argentina: DirecTV Sports TyC Sports.

Bolivia: TyC Sports.

Chile: TyC International y DirecTV Sports.

Brasil: SporTV, ESPN Brasil, Fox Sports Brasil.

Colombia: TyC International, DirecTV Sports y RCN.

Ecuador: DirecTV Sports TyC Sports, RTS Ecuador.

El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá: TDN, Sky HD, TyC International, SKY Planeta.

México: Sky Sports, TDN, Univisión, Azteca, SKY HD.

Nueva Zelanda: Sky Sports 2 NZ, Sky Go NZ.

Paraguay: TyC Sports International

Inglaterra: Sky Go Extra, Sky Go, BBC Two, Sky Sports Main Event.

Estados Unidos: Bein Sports, Universo, Telemundo Deportes, Univisión Deportes, Fox Sports 1 USA.

Venezuela: TyC International, DirecTV Sports.

Francia: TMC, Bein Sports 1.

Alemania: ORF TV Live, ZDF.

Italia: RSI La 2

Japón: NHK Japan

Portugal: RTP3, RTP Play.

Polonia: TVP Sport, TVP1, TVP Sport Live.

Rusia: HTB+