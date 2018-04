Rusia 2018: Juan Carlos Oblitas conversó sobre el Mundial, Ricardo Gareca y Cristian Benavente

La selección peruana está a 71 días de su debut en el Mundial Rusia 2018 y el director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, ofreció una entrevista donde habló de todo.

Juan Carlos Oblitas fue entrenador de la selección peruana para el Mundial de Francia 1998.

El Mundial de Rusia 2018 está a la vuelta de la esquina y la selección peruana ya alista su partido de despedida en el Estadio Nacional frente a Escocia el siguiente 29 de mayo. Sin embargo, muchos rumores se tejen con respecto a la lista final de 23 jugadores de Ricardo Gareca para el torneo.

Y es que los amistosos contra Croacia e Islandia tuvo a Cristian Benavente como la gran novedad y muchos piden su inclusión en la cita mundialista. El director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, puso paños fríos a la situación del 'Chaval' y pidió tranquilidad sobre este tema para que la unión del grupo no se deshaga.

"Ricardo no quiere tener ninguna conversación porque se desvía del trabajo central que es la preparación a la Copa del Mundo, y yo concuerdo con él. En ningún otro lugar Ricardo va a estar mejor que acá y lo mejor que le podría pasar a la selección es que Ricardo dirija las próximas Eliminatorias", sostuvo.

"Las barbaridades que se dijeron en redes sociales. Es una total tontería no tiene ningún asidero, está muy lejos de lo que se vive dentro del ambiente de la selección. Hubo mucha molestia, pero después de las declaraciones de Renato Tapia, quien fue muy claro, nos sentimos más tranquilos porque nada de lo que se diga va a mover la fortaleza de este grupo que nos llevó al Mundial", añadió Oblitas.

SOBRE LOS ÚLTIMOS 23

"Lo que importa es lo que va a decidir Ricardo Gareca y su cuerpo técnico. Si hay dudas creo que son muy pocas, la próxima semana me sentaré con Ricardo para ver los requerimientos del cuerpo técnico. Lo que es un hecho indiscutible que solo van 23 y de ellos 3 son arqueros. Bendita la costumbre del peruano de estar pidiendo al que no juega y al que no ha estado nunca, son cosas que siempre se han dado. Dejemos trabajar tranquilo a Gareca para que decida las mejores opciones que deben componer la lista", manifestó el popular 'Ciego'.

Sin embargo, recalcó que el hecho de que la 'Bicolor' haya clasificado al Mundial no debe opacar el paupérrimo nivel en el que se encuentra el fútbol peruano e hizo una llamado de consciencia a lo que el llamó la "crisis del éxito", agregó el exfutbolista.

"El tema de las canchas, la infraestructura de fútbol profesional es algo que poco a poco hemos comenzado a exigir. Es la única manera de empezar a cambiar nuestro fútbol. Todos hablan de los clubes peruanos en la Copa Libertadores, pero ¿les hemos dado las herramientas para que desarrollen lo mejor de su juego? Todo cambio es mortificante, pero todo va a servir para mejorar. Todavía estamos muy lejos, pero en la FPF estamos encaminados a llegar a buen puerto en ese sentido", finalizó Oblitas.

EL DATO

