Juan Carlos Oblitas y los tres nombres que pudieron dirigir a Perú antes que Ricardo Gareca

Director deportivo de la FPF dio el nombre de tres entrenadores que estuvieron en carpeta antes de contratar a Ricardo Gareca.

Juan Carlos Oblitas llegó con Perú a los cuartos de final en Argentina 78. Fuente : EFE

Juan Carlos Oblitas hizo una inédita revelación respecto a cómo fue la elección de Ricardo Gareca como entrenador de la Selección Peruana. El Director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) contó que hubo tres nombres con los que habló para que se ponga el buzo de la 'bicolor'.

El exseleccionado peruano habló para RPP y manifestó que la primera idea era mantener a Pablo Bengoechea al mando de la selección peruana; empero, este renunció tras la elección de Edwin Oviedo como presidente de la FPF.

"Cuando llegué a la FPF, la idea principal era que continúe Bengoechea pero él renunció inmediatamente cuando Oviedo ganó las elecciones. Para mí, desde un primer momento el técnico era Gareca. Teníamos que tener a un entrenador acorde a nuestra realidad, que sepa trabajar en la pobreza que teníamos a nivel de futbolistas", contó el 'ciego'.

Luego, Oblitas agregó. "Llegaron un millón de currículums, es la primera vez que me pasa eso y espero que sea la última. Pero conversé con los representantes de Alejandro Sabella y Daniel Pasarella, y también directamente con Paulo Bento", reveló.

Finalmente, Oblitas afirmó que lo primero que hizo con su llegada a la FPF fue erradicar el asedio del periodismo de espectáculos a la selección peruana. "Una cosa con la que me puse muy fuerte para que cambie fue que la agenda de la selección la hacía el periodismo de espectáculos, no el deportivo ni nosotros. Eso fue lo primero que quise cambiar cuando llegué a la FPF y se conversó sobre ese tema con el departamento de prensa. Conversé con 3 periodistas deportivos jóvenes y les dije que la culpa de todo esto la tenían ellos porque no hacían notas de lo que verdaderamente pasaba, sino lo que decía fulano o fulana. Y todo se basaba en 4-5 jugadores, se decía que eran peloteros".

EL DATO

Juan Carlos Oblitas jugó con Perú los Mundiales de Argentina 1978 y España 1982.