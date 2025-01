Chaskibet: Gana 300 con 10 soles en jugadas combinadas en la Liga 1

Vive y disfruta estos días de la fiebre del fútbol con Chaskibet y las recomendaciones que Líbero te brinda para que puedas multiplicar tus ganancias con las jugadas combinadas. Aprovecha las cuotas de los partidos de la Liga 1.

La tercera jornada arranca hoy con tres partidos electrizantes. A primera hora César Vallejo se mide ante Alianza Atlético que cuenta con jugadores de experiencia, sin embargo los poetas son los favoritos para llevarse la victoria.

Universitario de Deportes y Carlos A. Mannucci podrían protagonizar un partido abierto ante la propuesta que siempre emplean, por ello armar una combinada con goles es buena alternativa y más si Chaskibet te ofrece unas cuotas generosas e incluso en una victoria del conjunto crema.

En el último encuentro, Sport Huancayo enfrenta a UTC. La recomendación de Líbero es apostarle a una menor cantidad de goles (-2.5 o -1.5), ya que ambas escuadras no han mostrado sus poderes ofensivo en las dos primeras fechas de la Fase 2.

COMBINADA 1

Universitario vs. Mannucci (L) 2.14

César Vallejo vs. A. Atlético (L) 1.75

Sport Huancayo vs. UTC (E) 3.15

Racing vs. Sarmiento (L) 1.66

Sao Paulo vs. Palmeiras (+1.5 goles) 1.55

Cuota: 30.35 | Apuesta: 10 soles | Ganancia: 303.53 soles.

COMBINADA 2

Sport Huancayo vs. UTC (-2.5 goles) 1.65

Platense vs. Independiente (EV) 1.28

Universitario vs. Mannucci (+1.5 goles) 1.31

Internacional vs. Cuiaba (L) 1.68

César Vallejo vs. A. Atlético (+1.5 goles) 1.32

Cuota: 6.14 | Apuesta: 20 soles | Ganancia: 122.71 soles.

COMBINADA 3

César Vallejo vs. A. Atlético (+1.5 goles) 1.32

Sport Huancayo vs. UTC (LE) 1.40

Colón vs. Gody Cruz (+1.5 goles) 1.37

Bragantino vs. Gremio (EV) 1.81

Universitario vs. Mannucci (LE) 1.38

Cuota: 6.32 | Apuesta: 30 soles | Ganancia: 189.71 soles.