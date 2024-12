Bono Navideño en Perú, LINK de CONSULTA: el PAGO de más de 1,000 soles que llega en diciembre para trabajadores

Sin embargo, es importante recalcar que en muchos sectores del país esperan con ansias la información correspondiente para poder hacer el desembolso y se necesita conocer que no todos serán beneficiarios, pues solo se programó para los trabajadores del Congreso de la República.

Gran parte de la comunidad ha venido cuestionando el tema, y por ello, el parlamentario informó que hace tres periodos los congresistas no se han elevado el sueldo, manteniendo el salario y las bonificaciones que les corresponde por ley. Además, aseguró que se tendrá una carga laboral muy fuerte en los días previos a la festividad.

No. El respaldo no tiene un enlace autorizado por los encargados, pues se trata de un monto que será otorgado puntualmente a los colaboradores del Estado y no necesita de ningún LINK para el acceso.