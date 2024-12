Bono Navideño y Bono de Reconocimiento ONP 2024 en Perú: montos, requisitos y últimas noticias

Este subsidio económico está dirigido a los trabajadores del Congreso de la República y parlamentarios. El monto a cobrar es de 1,700 soles, por el momento, el beneficio monetario no cuenta con una fecha de pago, pero se espera que en los próximos días comience a entregarse, ya que busca cubrir parte de los gastos realizados por las festividades de fin de año.

Este apoyo monetario no cuenta con un LINK de consulta, por ende, se solicita a los ciudadanos no ingresar sus datos personales a enlaces que circulan en redes sociales, porque estos sitios webs no cuentan con el respaldo del Estado peruano y estarían siendo manipulados por personas inescrupulosas.