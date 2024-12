Bono Reconocimiento ONP en Perú: revisa si hay un LINK de consulta para los exaportantes

Los ciudadanos que buscan conocer si les corresponde acceder al Bono de Reconocimiento ONP, deben saber que no hay un LINK de consulta con DNI. Por el momento, el Congreso de la República o autoridades correspondientes no han emitido un comunicado sobre una página oficial sobre el beneficio. En ese sentido, se pide a la población no ingresar sus datos a enlaces que no cuenten con el respaldo del Estado.