¿Qué bono está llegando HOY? Estos subsidios cobrarás con AUMENTO hasta el 31 de enero

En enero de 2025, el gobierno venezolano entregará los tres Bonos Guerra.

El Bono Guerra para enero 2025 llegará a distintos públicos, como los trabajadores públicos activos, los jubilados y pensionistas IVSS, donde recibirán, de acuerdo al tipo de cambio del Banco de Reserva de Venezuela (BDV) un monto de US$ 90 dólares, US$ 91 dólares y US$ 41 dólares, respectivamente.