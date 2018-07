UFC 226 Miocic vs Cormier TRANSMISIÓN EN VIVO de peleas | GUÍA DE CANALES

El UFC 226, uno de los duelos más importantes del 2018 en la lucha libre y artes marciales, traerá consigo un duelo que pondrá cara a cara a Stipe Miočić y Daniel Cormier. Choque va este sábado 7 de julio (9.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía FOX Sports y FOX Action). Conoce los canales que transmitirán el evento.

El octágono del T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas apostará por un duelo entre los campeones de pesos pesados. Lo podrán ver por Fox Premium y Fox Action.

PUEDES VER UFC 226: minuto a minuto

Comienza la tercera pelea estelar: Paul Felder vs. Mike Perry

Con este golpe culmina la segunda pelea estelar: Anthony Pettis se lleva el triunfo

Se va armando el ambiente en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

En breves minutos iniciará la pelea estelar:

El croata Stipe Miocic 'calienta' la pelea de esta noche.

Getting to the arena. To all who have been on this roller coaster with me I love you all so much. Thank you so much. See you all on the other side. DC #2weightchamp pic.twitter.com/SnZ9qEARZn