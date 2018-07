Daniel Cormier noqueó a Miocic en UFC 226 y es doble campeón de UFC [RESUMEN Y RESULTADOS]

El UFC 226 fue uno de los eventos más importantes del 2018 en la compañía de Dana White. Daniel Cormier, peleador estadounidense que ostenta el título semipesado, conquistó con un potente nocaut el título peso pesado que ostentaba su compatriota Stipe Miocic este sábado 7 de julio en el octágono del T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas.

En apenas un round, Cormier demostró su potencia y fortaleza con un certero golpe que tumbó a Miocic, con lo cual el árbitro detuvo la pelea. De esta manera, Cormier suma su segundo título en simultáneo en la empresa.

Revive los resultados y todo lo mejor del UFC 226.

Resultados UFC 226 Miocic vs Cormier

- Así celebró Cormier tras su triunfo frente a Miocic.

¡¡SORPRENDENTE!! CORMIER NOQUEÓ A MIOCIC Y ES DOBLE CAMPEÓN DE UFC.

- Miocic arrincona a Cormier contra las rejas. El campeón de pesos pesados ha salido con todo.

- ¡Empezó la pelea principal!

- Brock Lesnar es uno de los asistentes top del UFC 226.

- Sale Cormier a escena en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

- Llegó la hora del 'main-event' con Miocic defendiendo el título de peso pesado de UFC contra Cormier.

CUARTA PELEA ESTELAR

-¡Triunfo para Lewis! El estadounidense vence por decisión unánime.

- ¡Final de la pelea! Los jueces deliberarán para definir al ganador tras un combate muy pobre considerando que era co-estelar.

- ¡Tercer round! Pelea poco intensa. Ngannou ha subido una marcha, pero aún se muestra lento. Lewis no conecta golpes.

- Lewis se muestra más ofensivo por el momento. Ngannou no ha exhibido la potencia de los golpes que lo caracterizan.

- El árbitro detiene por un momento la pelea y les recrimina su actitud.

- La cautela se mantiene en el segundo round, en donde no hay golpes ágiles de ninguno de los lados.

- ¡Fin del primer round! Mucha cautela entre ambos, sin llegar a dar un golpe certero. El respeto predomina.

- ¡Arrancó la pelea! Ngannou empieza con todo la pelea e intenta conectar el primer golpe a Lewis.

Everyone in this arena's life just flashed in front of their eyes ..#UFC226 pic.twitter.com/GKjSLhsCvN — UFC (@ufc) 8 de julio de 2018

- ¡¡Sale Ngannou!!

- Francis Ngannou, número 1 del ranking, se medirá ante el quinto de esa lista, Derrick Lewis.

- Ngannou y Lewis son los próximos en enfrentarse en el octágono de la UFC. Será la última antes del gran duelo entre Cormier y Miocic.

Probability of someone going to sleep? Very high. Very, very high. About as high as it can possibly get. @Francis_Ngannou and @TheBeast_UFC settle the score NOW on PPV! #UFC226 pic.twitter.com/jumjE6G5k7 — UFC (@ufc) 8 de julio de 2018

TERCERA PELEA ESTELAR

- Así celebró Perry el triunfo en el UFC 226.

That feeling when you realize Ngannou vs Lewis is next ..#UFC226 pic.twitter.com/t4b2NNsDCr — UFC (@ufc) 8 de julio de 2018

¡Ganó Perry por decisión dividida!

- Mike Perry derrotó a Paul Felder por decisión dividida de los jueces (29-28, 28-29, 29-28).

- ¡Final del tercer round! Ambos han sido cautos y ahora la decisión será de los jueces para definir al ganador.

- ¡Final del segundo round! Perry se ha exhibido mejor en este asalto, concretando dos derribos y un golpe que abrió la ceja de Felder.

- ¡Final del primer round! Exigente, tanto Felder y Perry se encuentran sangrando sobre el octágono. Intenso round inicial.

- Gran inicio de pelea, en el que ambos buscan el KO en el primer round.

- Felder y Perry protagonizarán la tercera pelea de la cartelera principal. ¡Acción asegurada!

SEGUNDA PELEA ESTELAR

- Así fue la victoria de Pettis.

- ¡Final! Pettis se lleva la victoria frente a Chiesa tras un letal derechazo.

- Inicia la pelea entre 'Showtime' Pettis frente a Chiesa.

Otro par de ligeros y otros que desde anoche se mostraron ansiosos #UFC226 pic.twitter.com/3JUic5GEPo — UFC Español (@UFCEspanol) 8 de julio de 2018

PRIMERA PELEA ESTELAR

- Khalil Rountree conectó un certero nocaut para derrotar a Gokhan Saki y así llevarse el triunfo en la primera pelea.

IMPACTANTE NOCAUT#UFCxFOX | Con un recto de izquierda @War_khalil mandó al suelo a Gokhan Saki y lo terminó en el ground and pound. pic.twitter.com/VgYubbUeWb — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 8 de julio de 2018

La 1A estelar, y la 1a pelea enemistad de la noche ahora #UFC226 pic.twitter.com/ybycEWeP6K — UFC Español (@UFCEspanol) 8 de julio de 2018

Gran evento de UFC

El reinado de Daniel Cormier parecía haberse derrumbado desde que cayó contra Jon Jones. Sin embargo, este último dio positivo en el control antidoping y fue suspendido por la USADA (Agencia Antidopaje de los Estados Unidos). Ante esto, la UFC decidió declarar la pelea como 'no contest' y le devolvió el cinturón a 'DC'.

En dicho combate, Daniel Cormier fue ampliamente superado por fuerza y técnica por Jon Jones y le costó mucho encontrar un nuevo oponente. Tras superar el duro golpe en su carrera, 'DC' quiere volver a lo grande retando a la máquina imparable de Stipe Miocic, quien es catalogado invencible en la categoría peso pesado.

Ni Alistair Overeem ni Junior Dos Santos y menos Francis Ngannou pudieron acabar con Stipe Miocic. Por este motivo, Daniel Cormier desea tanto vencer a su rival y repetir la hazaña de Conor McGregor: poseer dos cinturones a la vez esta noche en el UFC 226.

Y recuerden este Sábado la SUPER PELEA entre los campeones Stipe Miocic y Daniel Cormier 💥 https://t.co/lZbWLy1r0W pic.twitter.com/2HeqW9gsNo — UFC Español (@UFCEspanol) 7 de julio de 2018

Daniel Cormier cree que Stipe Miocic aún no ha enfrentado a un rival de su categoría y buscará hacer historia en el UFC 226.

UFC 226: CARTELERA CONFIRMADA

Cartelera estelar (vía FOX Action)

Stipe Miocic (c) vs. Daniel Cormier

Francis Ngannou vs. Derrick Lewis

Paul Felder vs. Mike Perry

Michael Chiesa vs. Anthony Pettis

Gökhan Saki vs. Khalil Rountree Jr.

Cartelera preliminar (vía FOX Sports)

Uriah Hall vs. Paulo Costa

Raphael Assuncao vs. Rob Font

Lando Vannta vs. Drakkar Klose

Curtis Millender vs. Max Griffin

Cartelera semipreliminar

Dan Hooker vs. Gilbert Burns

Jammie Moyle vs. Emily Whitmire

UFC 226: FOX Sports - Preliminares

A partir de las 5.30 p.m. (hora peruana)

Movistar: canal 501

DirecTV: canal 604

Claro TV: canal 61

UFC 226: FOX Sports HD - Preliminares

Movistar HD: canal 744

DirecTV HD: canal 1604

Claro TV HD: canal 517

UFC 226: Fox Action - Maind card

A partir de las 9.00 p.m. (hora peruana)

Movistar: canal 184 / 197

DirecTV: canal 561

Claro TV: canal 325 y 326

UFC 226: Fox Action HD - Main card

Movistar TV: canal 788

DirecTV: canal 1561

Claro TV: canal 333 y 623

UFC 226: GUÍA TV DE CANALES, PAÍS POR PAÍS

Perú: 5.30 p.m. (preliminares) ; 9.00 p.m. (Main card)

España (domingo 8 de abril): 0.30 a.m. (preliminares) ; 4.00 a.m. (Main card)

España: 4.00 a.m. (Main card) domingo 8 de julio

Ecuador: 5.30 p.m. (preliminares) ; 9.00 p.m. (Main card)

Estados Unidos: 5.30 p.m. (preliminares) ; 9.00 p.m. (Main card)

Argentina: 7.30 p.m. (preliminares) ; 11.00 p.m. (Main card)

Chile: 7.30 p.m. (preliminares) ; 11.00 p.m. (Main card)

Brasil: 7.30 p.m. (preliminares) ; 11.00 p.m. (Main card)

Uruguay: 7.30 p.m. (preliminares) ; 11.00 p.m. (Main card)

México: 5.30 p.m. (preliminares) ; 9.00 p.m. (Main card)

Estados Unidos (Los Ángeles): 3.30 p.m. (preliminares) ; 7.00 p.m. (Main card)

Estados Unidos (Texas): 5.30 p.m. (preliminares) ; 9.00 p.m. (Main card)

Estados Unidos (Nueva Jersey): 6.30 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (Main card)

Estados Unidos (Nueva York): 6.30 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (Main card)

Bolivia: 6.30 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (Main card)

República Dominicana: 6.30 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (Main card)

Paraguay: 7.30 p.m. (preliminares) ; 11.00 p.m. (Main card)

Puerto Rico: 6.30 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (Main card)

Venezuela: 6.30 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (Main card)

Honduras: 4.30 p.m. (preliminares) ; 8.00 p.m. (Main card)

Guatemala: 4.30 p.m. (preliminares) ; 8.00 p.m. (Main card)

El Salvador: 4.30 p.m. (preliminares) ; 8.00 p.m. (Main card)

Nicaragua: 4.30 p.m. (preliminares) ; 8.00 p.m. (Main card)

GUÍA TV - UFC 226

La transmisión del evento UFC 226 estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de UFC 226 en alta definición HD por el canal Fox Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).



Y como ya es una costumbre, UFC Pay Per View será otra opción fantástica para poder ver el UFC 226 (2018) desde la computadora.

También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play).

En México, lo podrán disfrutar a través de la señal de Fighting Sports Network.