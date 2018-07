Lucas Matthysse, el argentino que promete hacerle un KO y enviar al retiro a Manny Pacquiao

Manny Pacquiao tiene un nuevo reto en su prestigiosa carrera en el boxeo: ser campeón mundial del cinturón wélter de la AMB. A sus 39 años de edad, el boxeador filipino desea más que nunca obtener el décimo título de su carrera (tiene 9 en 8 divisiones diferente) y, para esto, debe derrotar al argentino Lucas Matthysse, vigente poseedor de la categoría en cuestión, quien se ha preparado 95 días en California y ha prometido retirar a 'Pac-man' de un KO este sábado 14 de julio (10.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO) en el Axiata Arena, de Kuala Lumpur, Malasia, un día antes del Mundial de Rusia.

Bajo la supervisión del el entrenador Joel Díaz, el técnico alterno Mario Narvaes y el preparador físico Federico Wittenkamp, Lucas Matthysse realizó un duro entrenamiento a doble turno en los gimnasios del estado de California, Estados Unidos, donde tuvo una preparación de 95 días con el fin de vencer a Manny Pacquiao. En los siguientes días estará co el promotor y CEO de Golden Boy Promotions, Oscar De La Hoya

"Sé que cada vez me queda menos. Ahora tengo esta pelea grande y sigo pensando en el retiro. Llegué a lo más alto, no cualquiera logra lo que conseguí", contó Lucas Matthysse.

Team Matthysse at the pop up gym. @lucasmatthysse getting some speedball action #PacquiaoXMatthysse @GoldenBoyBoxing @lucasmatthysse pic.twitter.com/HS8yLI4M82