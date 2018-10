Khabib desata locura de miles de fans en Rusia tras derrotar a McGregor [VIDEO]

Khabib Nurmagomedov recuperó su cinturón peso ligero y viajó rumbo a Rusia donde miles de fanáticos, quienes llevaron puesta la clásica peluca en forma de melena que utiliza el peleador en los pesajes de UFC, lo ovacionaron en el estadio Anzhi como si se tratará de un héroe de la patria, una estrella de rock o un actor de Hollywood por su triunfo sobre el irlandés Conor McGregor. El fenómeno Khabib está en su apogeo.

Tras disculparse y aún por afrontar duros cargos legales por el incidente en Las Vegas, Khabib Nurmagomedov aterrizó en suelo ruso cerca de las 8 de la noche de este lunes 8 de octubre y, rápidamente, se traslado al recinto futbolístico ubicado en la República de Daguestán, donde seguidores, prensa, actores, entrenadores, amigos y el padre de 'The Eagle' prepararon una ceremonia especial para festejar con el campeón por haber humillado a Conor McGregor con una llave 'mataleón', del arte marcial jiu jitsu.

Ni bien apareció en la escena, el descontrol se desató entre los fanáticos que burlaron la seguridad para entrar al césped de la cancha para ver lo más cerca posible a Khabib Nurmagomedov. Pero esta vez no hubo actos de violencia, todo fue felicidad. Nunca se vio algo similar por un peleador en Rusia, ni siquiera en los tiempo del mítico Fedor Emelianenko, otra leyenda de las MMA que nunca pudo debutar en UFC.

Pitch invasion at Anzhi Arena as fans of Khabib rush to get a closer look at their hero, and the UFC lightweight belt @TeamKhabib pic.twitter.com/lIIMNx4h8S