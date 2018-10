McGregor vs Khabib: Padre de Nurmagomedov se pronunció sobre el incidente del UFC 229

El ataque de Khabib Nurmagomedov a un miembro del equipo de Conor McGregor tras la victoria del ruso, retumbó en toda la UFC, ya que las repercusiones del incidente pueden ser graves. Ante todo esto, el padre del 'Aguila' Abdulmanap Nurmagomedov explicó la causa del accionar de su hijo.

"Un entrenador del equipo de McGregor publicaba constantemente fotos de Khabib con una botella de vino en la mano, bebiéndolo, sirviéndolo, lo presentaba de esta forma. Insultaba a nuestra familia, nuestros valores, nuestra religión" declaró Abdulmanap a la agencia Tass.

El progenitor de Khabib recalcó que le advirtió que no se meta en problemas externos al ring. "Le pedí a Khabib que no tocara a nadie, que no se metiera con nadie: 'tienes un rival, concéntrate en él y ya está'. Cuando Khabib agarró a McGregor con una llave de estrangulación, ese individuo comenzó a insultarlo, y luego Khabib saltó del octágono; eso es algo inaceptable, indeseable".

Además, Abdulmanap aseguró que tomará cartas en el asunto con su hijo, ya que lo ocurrido puso en peligro a los espectadores. "Adentro del octágono podes hacer cualquier cosa. Abajo hay mujeres, hay personas que fueron a ver la pelea. Mi sanción a Khabib será más dura que la de cualquier otro".