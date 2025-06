Desde Chile revelaron el equipo que está interesado en fichar a Rodrigo Ureña: "Hoy..."

Para nadie es un secreto que Rodrigo Ureña es pieza clave en el sistema de juego de Universitario. El volante chileno es el equilibrio en el equipo de Fossati y su buen presente despierta el interés de destacados clubes del continente.

Sin ir muy lejos, en los primeros meses del año, Belgrano estuvo cerca de fichar al 'Pitbull', pero al final las negociaciones no progresaron y el jugador decidió continuar su carrera en Universitario.

Histórico club interesado en contratar a Rodrigo Ureña

En su programa Desmarcados, el periodista Mauricio Loret de Mola contó que desde el país sureño le indicaron que la Universidad de Chile mostró interés por contratar a Rodrigo Ureña.

"Hoy me contacté con alguien de Chile y me hablaron de un interés de la Universidad de Chile por Rodrigo Ureña. No es la primera vez que sondean sus condiciones. Yo me imagino que lo ve como una opción, pero no sé si para ahora", explicó el comunicador.

El periodista agregó que si Rodrigo Ureña se va de Universitario, "sería una debacle" para el conjunto estudiantil, porque el volante es muy importante en el grupo, un jugador que entiende a la perfección la idea de Fossati.

¿Cuánto vale Rodrigo Ureña?

Según Transfermarkt, el valor de Rodrigo Ureña en el mercado de pases es de 800 mil euros. El valor más alto de su carrera fue en el 2023 con 850 mil euros.