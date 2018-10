¡Lo que un día fue, no será! Recuerda cuando Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov eran amigos

Hoy por hoy, Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov llevan una rivalidad, tanto fuera como dentro del octágono de la UFC. Sin embargo, hubo un tiempo en el que ambos eran amigos y se realizaban diferentes bromas en redes sociales. Recuerda sus alegres mensajes a continuación.



Las redes sociales te recuerdan diferentes cosas y así los aficionados de UFC trajeron a colación una publicación de Khabib Nurmagomedov junto a Conor McGregor, la cual data de septiembre del 2014, por el UFC 178.



“Con Conor McGregor tras su increíble victoria en UFC 178”, publicó el luchador ruso.



En ese mes, Khabib también le envió un mensaje a McGregor para pedirle una camiseta de su equipo de 'marketing'. 'The Notorious', en ese entonces, invitó al ruso a entrenar juntos en Las Vegas.

@TeamKhabib @Dethrone_Dan @ufc Lets do it brother!! I fly out to Vegas tomorrow!! Hit me up and we can train :-)